VIDEO: Limpiaparabrisas finge ser atropellado en pleno tráfico en Benito Juárez

Los encontramos en casi todos los cruceros importantes de la Ciudad de México (CDMX), se trata de los limpiaparabrisas; sin embargo, uno ganó notoriedad este miércoles 31 de enero luego de que se hiciera viral un video en el que fingía ser atropellado por un automovilista en la alcaldía Benito Juárez.

Por más increíble que suene, los hechos sucedieron en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y La Morena, en la colonia Narvarte Poniente, donde un conductor que tenía instalada una cámara de vigilancia en su automóvil.

Limpiaparabrisas se aventó frente al auto luego de que le rechazaron un servicio

En un inicio parece que es una parada normal en un semáforo, pues en el video se observa cómo un limpiaparabrisas se aproxima con la intención de limpiar el vehículo, por lo que el hombre y la mujer del auto indicaron que no requerían sus servicios y procedieron a avanzar a una lenta, muy lenta velocidad.

“Así está bien amigo, gracias” dice la copiloto.

En ese momento, el hombre avanzó al frente del coche y procedió a fingir que lo había atropellado. Ante la cómica escena, la pareja comenzó a reír mientras el conductor decía: “Ese wey mamón”.

Limpiaparabrisas golpeó al vehículo que supuestamente lo atropelló

Rápidamente la risa se convirtió en preocupación, pues tras levantarse, el limpiaparabrisas se colocó junto a la puerta del copiloto y comenzó a patear y golpear la puerta para reclamarle a la pareja.

“¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué pendejo?! ¡Fijate! ¡Me aventaste!”, les reclamó.

Ante la agresividad del hombre, la mujer insistió en que su acompañante no le respondiera; sin embargo los golpes continuaron.

“-¡¿Por qué me aventaste pendejo?!

-Yo no te aventé, wey.

- No sí wey, típica que siempre se le avientan. ¿Por qué me aventaste wey?



- Yo no te aventé, yo no te aventé.

- Respondeme pendejo, ¿por qué me aventaste?

- Tú te aventaste delante del carro.”, se escucha en el video.

Finalmente, la luz del semáforo cambió a verde, por lo que la pareja avanzó, pero aún se escuchaban los gritos de reclamo del hombre.