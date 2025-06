La Secundaria Diurna 125 “Pablo Casals” en Tlalpan se desmorona: Padres exigen solución antes de una tragedia

La Secundaria Diurna 125 “Pablo Casals”, ubicada en la colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan, enfrenta una crisis estructural que pone en riesgo la seguridad de más de 800 alumnos. Padres de familia se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades educativas una intervención inmediata ante el deterioro progresivo del plantel, que desde el temblor de septiembre de 2024 ha presentado daños graves sin recibir atención.

Colapso parcial representa un riesgo inminente en la Secundaria “Pablo Casals”

Según testimonios de madres de familia como Tona Gamero, desde el sismo de septiembre pasado las escaleras comenzaron a abrirse y deteriorarse: “Con las lluvias, la escalera que usan los niños a diario se está desmoronando, la trabe está podrida y han tenido que usar la escalera de emergencia”, denunció Gamero. A pesar de múltiples solicitudes formales desde entonces, las autoridades educativas no han dado respuesta. “Hemos metido muchísimos escritos y no nos hacen caso, periodo tras periodo, alcalde tras alcaldesa, quien entre quien entre, no nos hacen caso”, añadió.

El deterioro ha ido en aumento y el pasado 1 de junio se cayó un pedazo de la trabe de una escalera de concreto, producto del reblandecimiento por las lluvias, según Amelie Vicente, otra madre de familia. La preocupación principal es la seguridad de los estudiantes, ya que actualmente solo cuentan con escaleras de emergencia que también presentan desprendimientos. “Dios no lo quiera, si hay un sismo, los alumnos corren un gran peligro”, alertó Vicente.

Los padres demandan que Protección Civil y expertos en estructuras realicen un dictamen detallado para evaluar las condiciones del plantel y determinar si es seguro para la comunidad escolar. “Queremos que nos escuchen y apoyen, que vengan y hagan un dictamen para saber si las condiciones son óptimas para que los alumnos puedan estudiar y realizar sus actividades sin riesgo”, enfatizó Vicente.

Este lunes, los padres de familia salieron a las calles para manifestarse pacíficamente y exigir a las autoridades educativas y de la alcaldía Tlalpan que atiendan de manera inmediata la grave situación estructural de la Secundaria Diurna 125 “Pablo Casals”.