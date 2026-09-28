Esta será la distancia de la terminal de la Línea 6 del Mexibús al Aeropuerto de Toluca y el tiempo de traslado

El proyecto de la Línea 6 del Mexibús Valle de Toluca-Lerma-Zinacantepec contempla un recorrido de aproximadamente 28.8 kilómetros por sentido, con dos terminales y 44 estaciones por sentido. La ruta comenzará en Zinacantepec y atravesará Toluca hasta llegar a Lerma.

El punto final estará sobre calle Benito Juárez, con conexión hacia avenida Solidaridad Las Torres, donde se ubicará la terminal del Mexibús vinculada con la Terminal Lerma del Tren Interurbano.

Esto permitirá que los usuarios puedan combinar ambos sistemas de transporte, una de las principales apuestas del proyecto para mejorar los traslados en el Valle de Toluca.

¿La Línea 6 del Mexibús llegará directamente al Aeropuerto de Toluca?

No está contemplada una terminal del Mexibús dentro del Aeropuerto Internacional de Toluca en el proyecto publicado por la Secretaría de Movilidad.

La documentación oficial establece que la Línea 6 terminará en Lerma y que su conexión será con El Insurgente, no con una estación aeroportuaria.

¡Toluca tendrá la LÍNEA 6 del MEXIBÚS y estas serán sus ESTACIONES! Conectará al Tren Interurbano con el Centro de Toluca y más lugares de gran relevancia 🚍#Mexibús #Toluca #EDOMEX #Movimex #TrenInterurbano #Lerma #Zinacantepec pic.twitter.com/UVZpPE95rG — Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) September 17, 2026

¿Cuánto tardarías de la Terminal Lerma al Aeropuerto de Toluca?

Aunque la Secretaría de Movilidad del Estado de México no establece un tiempo oficial entre ambos puntos, la ubicación de la futura terminal permite hacer una aproximación.

La Terminal Lerma del Mexibús estará en calle Benito Juárez, conectada con avenida Solidaridad Las Torres, justo en la zona de la estación Lerma del Tren Interurbano. Desde este punto, el Aeropuerto Internacional de Toluca se encuentra aproximadamente a 8–10 kilómetros por vialidad, por lo que el recorrido en automóvil podría rondar 15 a 20 minutos cuando el tránsito sea fluido.

El tiempo real dependerá de la circulación sobre Las Torres, los accesos hacia la zona aeroportuaria y las condiciones del momento. En otras palabras, no sería un trayecto largo, pero tampoco significa que la Línea 6 del Mexibús vaya a llegar directamente al aeropuerto.

La documentación oficial confirma que la Línea VI tendrá 28.8 kilómetros por sentido, 44 estaciones y dos terminales, con Lerma como punto de conexión con El Insurgente.

¿Por dónde pasará la Línea VI del Mexibús?

El corredor seguirá un trayecto que partirá de Zinacantepec y continuará por avenidas como Adolfo López Mateos, José María Morelos y Pavón, Sebastián Lerdo de Tejada y Paseo Tollocan, hasta llegar a Las Torres en Lerma.

La intención es que este nuevo corredor funcione como un eje de transporte masivo para el Valle de Toluca y, al mismo tiempo, permita conectar con otros sistemas de movilidad.