Los 5 municipios con mayor población que conectará la nueva Línea 6 del Mexibús con casi 50 estaciones

El Valle de Toluca tendrá una nueva opción de transporte masivo con la Línea 6 del Mexibús, un proyecto que conectará Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma.

De acuerdo con el proyecto publicado por el Gobierno del Estado de México, la ruta tendrá una longitud aproximada de 28.8 kilómetros por sentido, con dos terminales: una en Zinacantepec y otra en Lerma, donde se conectará con el Tren Interurbano México-Toluca.

El recorrido comenzará en la avenida 16 de Septiembre, en Zinacantepec, y seguirá por vialidades como Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Lerdo de Tejada, hasta llegar a la zona de la Terminal Lerma.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 6?

El documento técnico del Gobierno mexiquense contempla 44 estaciones por sentido, además de las dos terminales. Es decir, el proyecto suma una infraestructura importante a lo largo de casi 29 kilómetros para comunicar distintos puntos del Valle de Toluca.

Entre los puntos que quedarán dentro de su recorrido aparecen zonas industriales, habitacionales y de servicios. La ruta también busca facilitar los traslados hacia el Tren Interurbano, que actualmente conecta Toluca con la Ciudad de México.

¿Cuáles son los municipios más poblados por donde pasará?

De los cinco municipios incluidos en el recorrido, Toluca concentra por mucho la mayor población, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

El orden por población municipal es:



Toluca : 910 mil 608 habitantes.

: 910 mil 608 habitantes. Metepec : 242 mil 307 habitantes.

: 242 mil 307 habitantes. Zinacantepec : 203 mil 872 habitantes.

: 203 mil 872 habitantes. Lerma : 170 mil 327 habitantes.

: 170 mil 327 habitantes. San Mateo Atenco: 97 mil 418 habitantes.

En conjunto, los cinco municipios sumaban más de 1.6 millones de habitantes en el último Censo de Población y Vivienda disponible.

¿Para qué servirá la nueva Línea 6 del Mexibús?

El proyecto busca ordenar y modernizar el transporte público en el Valle de Toluca, una zona donde actualmente muchos recorridos requieren combinar distintas rutas.

La Línea 6 del Mexibús también funcionará como alimentadora del Tren Interurbano México-Toluca, con la Terminal Lerma como uno de sus principales puntos de conexión. El Gobierno estatal plantea que el nuevo corredor ayude a reducir tiempos de traslado y facilite los viajes entre los municipios de la región.

Por ahora, se trata de un proyecto en desarrollo y sus características pueden modificarse conforme avancen los estudios y la construcción.