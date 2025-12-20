La alcaldía de CDMX que tiene una mega pista de hielo GRATIS y está a 10 minutos de la L7 del Metro

La Navidad en la Ciudad de México también se vive sobre hielo… ¡y sin gastar un peso! En la alcaldía Azcapotzalco , la explanada principal se transformó en una mega pista de hielo gratuita, una de las más grandes del norte de la capital y con acceso sencillo desde el Metro .

El espacio forma parte de las actividades de Navidad Chintolola, pensadas para que familias, niñas, niños y jóvenes disfruten del espacio público durante la temporada decembrina.

Además del atractivo principal (patinar sobre hielo), el lugar funciona como punto de encuentro comunitario, con ambiente navideño y actividades complementarias.

Horarios de la pista de hielo de Azcapotzalco

La pista de hielo de Azcapotzalco opera todos los días, incluidos fines de semana y días festivos.



Horario: de 13:00 a 20:00 horas

Sede: Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco

Costo: Actividad gratuita

No es necesario registro previo, el acceso se organiza conforme llegan los asistentes.

¿Cómo llegar a la mega pista de hielo en CDMX?

Llegar es sencillo si usas transporte público:



Metro más cercano: Línea 7 (naranja)

(naranja) Desde estaciones como Refinería o Camarones, el trayecto es de aproximadamente 10 minutos en transporte local o caminando, según el punto de partida.

La explanada se ubica en una zona céntrica de la alcaldía, con fácil acceso para peatones.

Otras pistas de hielo en Ciudad de México

Gustavo A. Madero Parque EDÉN Juventino Rosas : pista de hielo gratuita ubicada en este nuevo espacio recreativo en la alcaldía, con préstamo de patines incluido y otros atractivos familiares.

: pista de hielo gratuita ubicada en este nuevo espacio recreativo en la alcaldía, con préstamo de patines incluido y otros atractivos familiares. Iztapalapa Macroplaza : pista de hielo gratuita que se inauguró el 15 de diciembre como parte de la agenda navideña.

: pista de hielo gratuita que se inauguró el 15 de diciembre como parte de la agenda navideña. Miguel Hidalgo Deportivo José María Morelos y Pavón (colonia Pensil Norte): pista de hielo gratuita que forma parte de la programación decembrina en la alcaldía.

(colonia Pensil Norte): pista de hielo gratuita que forma parte de la programación decembrina en la alcaldía. Tláhuac

Estas pistas forman parte de la temporada navideña 2025, y la mayoría estará abierta desde finales de diciembre hasta principios de enero de 2026. Aunque los horarios varían según alcaldía, muchas pistas operan aproximadamente de 10:00 a 20:00 horas (con último acceso alrededor de 19:30).

La tradición de pista de hielo en el Zócalo no se reinstaló este año en el Centro Histórico, por lo que la oferta gratuita se concentra en las alcaldías mencionadas.

Si buscas un plan navideño diferente, accesible y familiar, patinar sobre hielo es una de las mejores opciones para cerrar el año en la Ciudad de México