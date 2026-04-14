LIV Golf regresa a Chapultepec con estrellas, conciertos y espectáculo en la CDMX

En los últimos años, México no solo se ha distinguido por albergar los mejores eventos deportivos, sino también por organizarlos como nadie en el mundo. Esta semana toca el turno del golf, de recibir a las máximas estrellas del planeta y hacer que se sientan como en casa, porque gracias al esfuerzo de Grupo Salinas, LIV Golf está de regreso por segundo año consecutivo.

¿Qué es LIV Golf y por qué vuelve a México?

Así es, nuestro país volverá a ser el centro de atención de la disciplina que desafía las leyes de la gravedad; la cita es en el Club de Golf Chapultepec; vendrán las estrellas del golf a nivel mundial.

A partir de este miércoles en el Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México, nos espera una fiesta que combina deporte, espectáculo, música, entretenimiento, gastronomía, entre muchos otros atractivos.

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¿Quiénes juegan en el torneo y qué estrellas estarán en Chapultepec?

Todo iniciará con el torneo Pro-Am, una competencia en la que los golfistas profesionales harán equipo con jugadores amateurs; entre ellos se espera la presencia de varias celebridades como el campeón mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, probando suerte en otra de sus grandes pasiones.

De jueves a domingo se llevarán a cabo cuatro rondas para definir a dos ganadores, uno por equipos y el individual.

11 campeones de majors involucrados, incluido el español Jon Rahm, quien fuera el número uno del mundo durante 52 semanas, y el estadounidense Bryson DeChambeau, flamante ganador de los últimos dos torneos de LIV, Singapur y Sudáfrica.

Pero seguramente, nada se comparará con el aplauso que recibirán los dos locales, los dos representantes mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortiz del equipo Torque.

¿Qué habrá además del golf: conciertos, eventos y actividades?

Por si fuera poco, el viernes bailaremos al ritmo de Los Ángeles Azules y el sábado, el dúo estadounidense Sofí Tukker pondrá el ambiente. La espera terminó, LIV Golf está de regreso y nadie se lo va a querer perder.