¿Sabías que existían? Estos son los 10 países menos conocidos del mundo

Cuando se habla de ir vacaciones al extranjero viene a la mente nombres de países como Brasil, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, y muchos más que son conocidos en todos los rincones del planeta; sin embargo, hay muchos más de lo que la gente ni siquiera sabía de su existencia, por ello te dejamos una lista de los 10 países menos conocidos del mundo.

Además, al ser poco conocidos tampoco tienen mucho turismo, aunque algunos tienen paisajes maravillosos para unas fotos increíbles.

¿Cuáles son los países menos conocidos del mundo?

Según el buscador de Google, estos son los 10 países menos conocidos en el mundo y de los que muchos ni siquiera saben de su existencia y menos dónde se encuentra.

Mauricio

Su nombre oficial es República de Mauricio, se encuentra en África Oriental, en el océano Índico, a unos 800 km al este de Madagascar. Su capital es Port Louis.

Tiene una población de 1.3 millones de habitantes, quienes hablan inglés, francés, criollo, hindi, bhojpuri, chino, urdu, hakka, tamil, árabe, marati y telegu. Su moneda oficial es la rupia de Mauricio.

Nauru

Su nombre oficial es República de Nauru, es considerado el país independiente más pequeño del mundo, se encuentra en el continente americano, al sur de Ecuador.

El idioma nativo es el naruano pero inglés es ampliamente utilizado; su moneda oficial es el dólar australiano.

Djibouti

Es un país pequeño y seco situado estratégicamente en el Cuerno de África, en la zona sur de entrada al Mar Rojo. Cuenta con una población de 887.900 habitantes, la mayoría viven en extrema pobreza. Ahí se habla el francés y el árabe.

Micronesia

Está situado aproximadamente a unos 5 mil km. al oeste de Hawái, a 3 mil km. al este de Filipinas. Su población es de aproximadamente 100 mil personas. El inglés es su idioma oficial, aunque se hablan cuatro lenguas principales en cada uno de los Estados: kosraeano, pohnpeiano, chuukés y yapés. El dólar estadounidense es su moneda.

Tuvalu

Es un estado insular de Oceanía ubicado a 4 mil km al noreste de Australia. El idioma oficial es el tuvaluano e inglés, aunque en Nui se habla también el dialecto gilbertés. Su moneda es el dólar australiano.

Kiribati

Su nombre oficial es República de Kiribati, está ubicado en la zona central oeste del océano Pacífico, al noreste de Australia. Su idioma oficial es el inglés y el gilbertés Su moneda es el dólar australiano.

Liberia

La República de Liberia es un país ubicado en la costa oeste de África y que limita con Sierra Leona al noroeste, Costa de Marfil al este y Guinea al norte. El idioma oficial es el inglés y su moneda el dólar liberiano.

Turkmenistán

País situado en Asia Central, limita al norte con Kazajstán y Uzbekistán, al sureste con Afganistán, al sur con Irán y al oeste con el mar Caspio. Su idioma es el turkmeno y su moneda el Manat.

Timor-Leste

Es el país más nuevo de Asia, donde la mayoría de sus habitantes son jóvenes. Su idioma es el portugués y el tétum.

¿Cuáles son los nombres más raros de los países?

Además de los países menos conocidos, que muchos de ellos tiene nombres raros existe uno en especial que es considerado el más extraño del mundo: Llanfair Pwllgwyngyll, es un pueblo de la isla de Anglesey, en Gales.

Aunque el nombre completo es Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, considerado también el más largo de todos los países y territorios.

¿Conocías a alguno de estos países?

