Le llegó una granada por paquetería en León, Guanajuato

Vaya situación la que vivió un joven y su hermano en León, Guanajuato, y es que compraron un celular por internet, sin embargo cuando llegó el paquete, este no contenía el aparato electrónico, sino una granada, motivó por el cual los hermanos llamaron a las autoridades para explicarles los sucedido, Francisco Javier, quien recibió la granada por paquetería nos explica lo sucedido:

” Al abrirlo sale el manual de una pulidora y luego luego dice pues esto no es lo que pedí saca el manual y lo que aparece la granada y fue cuando se asustó y le dice al de la paquetería mira lo que llegó y pues el de la paquetería también luego luego se asustó y me dice acércate ven a checarlo y pues nos asustamos todos lo que hizo mi hermano fue dejarlo en el piso y nos alejamos “

De inmediato llegaron distintas fuerzas de seguridad para atender el llamado, asi lo contó de nueva cuenta Francisco Javier:

” Llegó la Guardia Nacional y el Ejército, llegaron peritos a analizarla acordonaron y nos hicieron a nosotros una orilla, pues fue prácticamente hasta que llegó el Ejército a las 3:30 que fue el que dijo sabes que no funciona la granada ya no es útil, entonces ya no hay peligro “

Luego de la revisión por parte de los elementos castrenses, estos informaron que la granada no contenía carga explosiva por lo que no se corría ningún peligro.