Una cita con el firmamento: cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas Alfas Centáuridas

¡Aparta la fecha! Este febrero, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo especial con la lluvia de estrellas Alfas Centáuridas, un fenómeno astronómico que, aunque es considerado menor, resulta fascinante para quienes disfrutan observar el firmamento.

¿Dónde y cuándo ver las Alfas Centáuridas?

El mejor momento para apreciar este evento será entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de febrero, cuando la actividad de meteoros alcance su punto más visible.

Las Alfas Centáuridas podrán observarse desde distintas regiones, aunque su visibilidad será mayor en el hemisferio sur. Para una mejor experiencia, se recomienda alejarse de las ciudades y buscar un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica.

¿Cómo ver las Alfas Centáuridas?

No se requiere telescopio ni equipo especializado. Basta con observar el cielo a simple vista, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad y tener paciencia. En condiciones ideales, será posible ver hasta seis meteoros por hora.

Este fenómeno convierte a febrero en una oportunidad perfecta para mirar al cielo y disfrutar de destellos fugaces que cruzarán el firmamento, recordando la belleza de los eventos naturales que ocurren sobre nuestras cabezas.

Calendario de Eventos Astronómicos 2026

Marca en el calendario estas fechas porque estarán marcados por grandes eventos astronómicos que no podrás perderte, entre ellos eclipses solares, lluvias de meteoros, conjunciones de la Luna y Marte entre otros que dejarán que el cielo sea arte.

