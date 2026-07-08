Temblor hoy en México en vivo: Diez sismos asustaron a Oaxaca durante la madrugada

¿Sentiste un temblor este miércoles 8 de julio? Consulta el reporte completo de actividad sísmica en México con epicentro, magnitud, indicaciones oficiales y todo sobre los movimientos telúricos.

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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas donde más fuerte tiembla son toda la costa del Pacífico, especialmente estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas se meten debajo del país con más violencia.

También se mueve mucho en el norte, por Baja California, debido a los roces de la Falla de San Andrés, y aunque el centro del país y la Ciudad de México no son el origen de estos sismos, terminan sufriendo bastante porque están sobre suelos muy blandos que amplifican los temblores que vienen desde la costa.

