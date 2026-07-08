Temblor hoy en México en vivo: Diez sismos asustaron a Oaxaca durante la madrugada
¿Sentiste algún temblor? Sigue la actividad de sismos en México con epicentro, magnitud y reporte oficial de autoridades.
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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas donde más fuerte tiembla son toda la costa del Pacífico, especialmente estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas se meten debajo del país con más violencia.
También se mueve mucho en el norte, por Baja California, debido a los roces de la Falla de San Andrés, y aunque el centro del país y la Ciudad de México no son el origen de estos sismos, terminan sufriendo bastante porque están sobre suelos muy blandos que amplifican los temblores que vienen desde la costa.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 8 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo más fuerte de la madrugada en Tapachula, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 durante la madrugada de este miércoles 8 de julio de 2026 en la región del Soconusco, Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en la zona marítima del Océano Pacífico, a 82 kilómetros al suroeste de Tapachula.
Diez sismos en Oaxaca durante la madrugada
El estado de Oaxaca sufrió diez movimientos telúricos durante la madrugada de este miércoles 8 de julio. El movimiento más fuerte fue de una magnitud de 3.9.
Los demás estuvieron entre los 3.9 y 3.2.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas donde más tiembla en el país son los estados que están pegados a la costa del Pacífico, sobre todo Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas del mar empujan con todo su peso para meterse por debajo del continente.
También se mueve muchísimo en el norte, por la zona de Baja California, pero ahí el chiste es diferente: es por el roce de lado a lado que provoca la Falla de San Andrés.
En cambio, aunque estados del centro como la Ciudad de México o Puebla no están en la costa donde nacen estos temblores, les toca sufrir bastante porque están parados sobre terrenos muy blandos que reciben esas ondas lejanas y las sacuden con el doble de fuerza.