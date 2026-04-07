“Han inspirado al mundo": Trump elogia a astronautas de misión Artemis II y los invita a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con la tripulación de la misión Artemis II luego de que completaran su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna; el contacto ocurrió tras la reanudación de comunicaciones de la nave Orion, marcando uno de los momentos más simbólicos del regreso humano al espacio.

Desde Washington, el mandatario felicitó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen por el hito, subrayando que lo logrado no se había visto en más de medio siglo; destacó que el mundo entero seguía la misión en tiempo real y que el avance marca un nuevo capítulo en la exploración espacial.

¿Qué dijo Trump a los astronautas de la misión Artemis II?

En la conversación, Trump calificó el logro como "histórico" y aseguró que la misión representa un motivo de orgullo nacional; también reconoció el trabajo del equipo científico y técnico que hizo posible el viaje.

Además, adelantó que buscará recibir a los astronautas en la Casa Blanca una vez que regresen a la Tierra; incluso mencionó que pedirá sus autógrafos, en un gesto poco habitual dentro de su agenda oficial.

"Muchas gracias por su trabajo; un saludo muy especial. Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada.

"Quiero agradecer a todo el increíble equipo de NASA; todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Les pediré su autógrafo; realmente no pido autógrafos a menudo, pero ustedes se lo merecen, de verdad son algo excepcional, espero con ansias tenerlos en la Oficina Oval en la Casa Blanca, y celebraremos sus increíbles logros y pruebas", detalló el presidente Trump.

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LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

¿Por qué Artemis II es considerada una misión histórica?

La misión Artemis II llevó a cuatro astronautas a la mayor distancia registrada por humanos desde la Tierra; a bordo de la cápsula Orion, superaron récords establecidos desde la era Apolo, consolidando el regreso de vuelos tripulados más allá de la órbita terrestre.

Durante la maniobra, la tripulación observó zonas del lado oculto de la Luna que no habían sido vistas directamente por humanos en décadas; la misión no incluyó aterrizaje, pero sí un recorrido clave para validar sistemas, navegación y futuras operaciones.

¿Qué sigue tras el sobrevuelo de la Luna?

Tras completar la órbita, la nave Orion inició su trayecto de regreso; los astronautas retomaron contacto con la Tierra después de un periodo de silencio provocado por la posición detrás del satélite natural.

En paralelo, el equipo comenzará a enviar imágenes y datos recolectados durante el vuelo; estos materiales serán clave para futuras misiones, incluida la siguiente fase del programa Artemis, que busca eventualmente llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.

La misión no solo rompe récords de distancia; también redefine el ritmo de la nueva carrera espacial y abre el camino hacia objetivos más ambiciosos, como misiones tripuladas a Marte.