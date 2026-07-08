Alerta en el sector salud: Adquisición de medicamentos para 2027 acumula casi 4 meses de retraso

El reloj sigue avanzando y los planes para asegurar los medicamentos en los hospitales públicos están frenados. A pesar de que el calendario de las autoridades de salud marcaba una fecha límite para arrancar las compras del periodo 2027-2028, el documento sigue sin ver la luz.

Los representantes de los laboratorios comentaron que la falta de bases de licitación impide programar la producción de las medicinas necesarias para el sector público.

Compras a sobreprecio y anaqueles vacíos



Documentos oficiales revelan que Alimentación para el Bienestar adquirió algunos productos hasta cinco veces por encima de su precio comercial, mientras que varios de esos artículos ni siquiera se encuentran disponibles en las tiendas.… pic.twitter.com/BvKEhvlzoX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

Cuatro meses de retraso en el calendario oficial de salud

El proceso para la adquisición de medicamentos acumula ya casi cuatro meses de retraso frente a las fechas que la propia autoridad de salud federal puso como límite.

Esta lentitud mantiene preocupados a los proveedores del sector, quienes no pueden iniciar los trámites correspondientes para concursar por las claves por la falta de emisión de la convocatoria.

La fecha clave del 24 de marzo que se incumplió

Según el cronograma oficial que las autoridades de salud federales plantearon para este periodo de compra, la convocatoria pública debió salir a la luz el pasado 24 de marzo de 2026.

Al no quedar la publicación en la fecha establecida ni en los meses después de, los tiempos de planeación para la entrega de los insumos médicos se han ido reduciendo de forma alarmante.

Advertencia de la industria farmacéutica por posible desabasto

Los voceros de la industria farmacéutica en México alzaron la voz para advertir las consecuencias que este freno administrativo puede traer para los pacientes.

Las empresas encargadas de la manufactura comentaron que este retraso frena las líneas de producción, una situación que puede afectar directamente el abasto regular de medicinas en las clínicas de todo el país para el próximo año.

🚨 #ALERTA | El director del IMSS, Zoé Robledo, denuncia que defraudadores ofrecen inscribir a ciudadanos al instituto a cambio de dinero.https://t.co/b4Mj2Q8CSB pic.twitter.com/T46V2iJzH2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Medicamentos comprometidos para el periodo 2027 y 2028

La convocatoria que se encuentra detenida no es menor, pues ya que contempla los contratos y las piezas que se van a distribuir durante el periodo que comprende los años 2027 y 2028.

Al tratarse de compras de varias cantidades, cualquier semana de retraso impacta la logística de distribución en las farmacias institucionales.

El llamado de los laboratorios para liberar la convocatoria

Ante la falta de respuestas sobre las nuevas fechas, el sector farmacéutico insiste en la urgencia de que las autoridades sanitarias publiquen el concurso.

Las empresas ya estarían listas para participar en el proceso de adquisición, pero recalcan que necesitan las reglas claras.