Temblores en México HOY: Sismo frente a costas de Jalisco este viernes 3 de julio
Todos los días ocurren temblores en México, pero no todos se perciben cerca del epicentro: hoy te mostramos cuántos sismos van y sus magnitudes.
¿Hubo un sismo hoy? De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), todos los días ocurren temblores en México, debido a nuestra ubicación sobre placas tectónicas que se mantienen en constante actividad.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
Al existir tanta actividad sísmica, lo mejor es estar preparados y por eso, cada año se realiza un simulacro para que la población sepa qué hacer cuando se presente una emergencia real. ¡La prevención puede salvar muchas vidas!
El segundo Simulacro Nacional se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana y, por primera ocasión, será en día sábado, confirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Temblores en México HOY: ¿Cuántos sismos ocurrieron este viernes 3 de julio 2026?
¿Se sintió el temblor hoy en Jalisco?
En las primeras horas de este viernes ocurrió un temblor frente a las costas de Jalisco; tuvo una magnitud de 2.9 y se localizó a 39 kilómetros al sureste de El Grullo, un municipio localizado en la Región Sierra de Amula.
Reporte matutino de sismicidad 2026-07-03 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 3, 2026
Madrugada de actividad en Guerrero
Al menos cuatro sismos se registraron la madrugada de este 3 de julio en San Marcos, Guerrero; el de mayor intensidad tuvo una magnitud de 3.8, con epicentro a 21 kilómetros de este municipio.
Los otros temblores fueron de menor intensidad y hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha confirmado percepción, ni daños.