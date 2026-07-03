Temblores en México HOY: Sismo frente a costas de Jalisco este viernes 3 de julio

¿Hubo un sismo hoy? De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), todos los días ocurren temblores en México, debido a nuestra ubicación sobre placas tectónicas que se mantienen en constante actividad.

¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

Al existir tanta actividad sísmica, lo mejor es estar preparados y por eso, cada año se realiza un simulacro para que la población sepa qué hacer cuando se presente una emergencia real. ¡La prevención puede salvar muchas vidas!

El segundo Simulacro Nacional se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana y, por primera ocasión, será en día sábado, confirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

