Presencia de lluvia en todas las alcaldías de la Ciudad de México; reportan afectaciones generalizadas

Una lluvia generalizada se registra en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, provocando encharcamientos, afectaciones viales y tránsito lento en múltiples zonas de la capital.

Las autoridades han alertado sobre posibles inundaciones debido a la intensidad de las precipitaciones que se mantienen de forma simultánea en toda la ciudad.

¿Dónde está lloviendo en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, emitió una alerta por lluvias intensas, granizo e inundaciones en diferentes alcaldías de la capital.

En el primer nivel de alerta se encuentran las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, donde se esperan lluvias fuertes, así como caída de granizo y posibles corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 04/07/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de… pic.twitter.com/x7Q2VWJl80 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

En un segundo nivel de alertas, se reportan las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuác, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas demarcaciones se esperan lluvias intensas y caida de granizo.

⚠️ Se registran grandes encharcamientos en el municipio de La Paz, #Edomex, tras la fuerte lluvia registrada esta tarde en la zona oriente del Valle de México. pic.twitter.com/2ITjcX1VIT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2026

Afectaciones en las calles de la CDMX por lluvias

Se reportan inundaciones en varias calles de Polanco, así como el cierre de Periférico, a la altura de Alencastre, debido a la fuerte lluvia de esta tarde.

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron severas inundaciones en distitntos puntos de la CDMX. Uno de los más afectados fue avenida Constituyentes, en alcaldía Miguel Hidalgo.