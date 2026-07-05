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Presencia de lluvia en todas las alcaldías de la Ciudad de México; reportan afectaciones generalizadas

Se reportan lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; se reportan encharcamientos, tránsito lento y posibles inundaciones en varios puntos de la capital.

Lluvia en toda la CDMX hoy 4 de julio 2026: afectaciones en las 16 alcaldías por tormenta intensa
Lluvia en toda la CDMX hoy 4 de julio 2026: afectaciones en las 16 alcaldías por tormenta intensa|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Una lluvia generalizada se registra en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, provocando encharcamientos, afectaciones viales y tránsito lento en múltiples zonas de la capital.

Las autoridades han alertado sobre posibles inundaciones debido a la intensidad de las precipitaciones que se mantienen de forma simultánea en toda la ciudad.

¿Dónde está lloviendo en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, emitió una alerta por lluvias intensas, granizo e inundaciones en diferentes alcaldías de la capital.

En el primer nivel de alerta se encuentran las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, donde se esperan lluvias fuertes, así como caída de granizo y posibles corrientes de agua sobre calles y avenidas.

En un segundo nivel de alertas, se reportan las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuác, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas demarcaciones se esperan lluvias intensas y caida de granizo.

Afectaciones en las calles de la CDMX por lluvias

Se reportan inundaciones en varias calles de Polanco, así como el cierre de Periférico, a la altura de Alencastre, debido a la fuerte lluvia de esta tarde.

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron severas inundaciones en distitntos puntos de la CDMX. Uno de los más afectados fue avenida Constituyentes, en alcaldía Miguel Hidalgo.

Nota

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