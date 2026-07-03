Pago de la Pensión Bienestar: Así puedes verificar tu depósito de julio 2026

El pago de la Pensión Bienestar de julio 2026 ya está aquí y con ello surge la duda de cómo saber si ya cayó el depósito; no te preocupes, aquí te lo excplicamos en pasos muy sencillos.

Las fechas exactas del pago de la pensión Bienetsar ya son de conocimiento público, pero si aún no las conoces solo da clic aquí para consultarlas. Toma en cuenta que hubo un ajuste en los tiempos.

Pensión Bienestar: ¿Cómo saber si ya cayó el pago de julio 2026 a tu tarjeta?

Para verificar si ya cayó el pago de la pensión Bienestar a tu tarjeta tienes esta primer opción: A través de la aplicación del Banco Bienestar. Con ello podrás tener toda la información financiera de forma digital si eres derechohabiente.

La aplicación puede ser descargada de forma segura desde Google Play Store para Android o desde la App Stores si tu sistema operativo es iOS. También puedes acudir a alguna de sus sucursales para consultar tu saldo y revisar los movimientos de tu cuenta de manera fácil y segura

Paso a paso: Cómo descargar y activar la aplicación móvil del Banco del Bienestar

Descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar es un proceso rápido. Solo debes ingresar a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, buscar "Banco del Bienestar", seleccionar la versión oficial del gobierno federal y proceder con la instalación.

Al abrir la app por primera vez, acepta los términos y condiciones. Para activar tu cuenta, ten a la mano tu tarjeta del Bienestar, ya que necesitarás capturar los 16 números del plástico y el NIP que usas en cajeros. También deberás registrar tu número de celular y crear una contraseña segura para finalizar el proceso exitosamente.

¿Qué puedo hacer desde la app de la Pensión Bienestar?

Desde el menú principal de la aplicación, tienes la posibilidad de consultar tu saldo actual al instante y verificar todos tus movimientos recientes. Esto incluye el detalle de tus compras en comercios, retiros de efectivo y la recepción de tus depósitos por parte de los programas sociales.

Respecto a la Pensión Bienestar para el bimestre de julio y agosto, los pagos se realizarán mediante un calendario alfabético según la inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

