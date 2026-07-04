Niños huérfanos tras los terremotos en Venezuela: psicólogos advierten sobre las secuelas emocionales

Los terremotos que sacudieron Venezuela no solo dejaron destrucción material, sino también una profunda crisis humanitaria que afecta especialmente a los niños.

Decenas de niños quedaron huérfanos o separados de sus familias tras el desastre y ahora reciben atención en refugios y centros de acogida, donde especialistas en salud mental trabajan para ayudarles a enfrentar el trauma.

El trauma que dejaron los terremotos de Venezuela a los niños

Despertaron bajo escombros y jamás volvieron a escuchar la voz de sus papás: "Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el nivel del trauma, ver cómo impactó en sus mentes", dijo Mari Daniela, psicóloga.

"Dibujan mucho el hecho, la circunstancia: piedras cayendo del techo, mucha sangre en los miembros y inferiores", mencionó Andreína Villaverde, psicóloga.

Ahora están en dormitorios compartidos dentro de centros religiosos o bajo casas de campaña. "Son personas que hace cinco días, su vida, quizás estaba totalmente normal y de un día a otro todo cambió”, mencionó Andrea Omaña, recreación.

Hay una niñez venezolana que ahora está rodeada de rostros desconocidos, psicólogos y voluntarios que intentan enseñarles a asimilar la ausencia de sus padres.

"Ahorita nosotros hemos tenido niños que, por ejemplo, antes hablaban y dejaron de hablar”, dijo Mari Daniela, psicóloga.

"Se les ha brindado su acompañamiento psicológico, su acompañamiento, también con los doctores, de manera que puedan tener un espacio donde ellos se sientan bien y un poco de acompañamiento espiritual”, dijo hermana Nazareth, de la casa hogar Nuestra Señora del Carmen.

Madres de acompañamiento para niños en Venezuela

Para los bebés que quedaron solos, aparte de víveres para ellos, hay una petición que rompe el corazón: se están solicitando madres de acompañamiento.

"Hay muchos niños que necesitan un apoyo, un abrazo como tal; sabemos lo que están pasando”, dijo Andrea Omaña, recreación.

"Sin embargo, de eso hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque al final no queremos que les rolen todos los adultos, o sea, que cambie el adulto que lo acompaña”, dijo Melani Pocaterra, psicóloga.

Son mujeres que tendrán que ser cuidadosamente seleccionadas, dispuestas a ofrecer un abrazo, un rezago, un corazón que les dé a ellos la sensación de que aún existe el cariño de mamá, hacer nuevamente que se sientan hijos.

"Con algo tan sencillo como un abrazo, con un gesto, con colocar la mano, con escuchar el problema de la persona. Creo que podemos hacer un gran cambio”, dijo Jesús Sevilla, atención en salud.

Ya con el tiempo, cada uno de estos pequeños seguirá un proceso legal y de protección y será recibido por nuevas familias. Comenzarán otra historia, otros apellidos, otro hogar y una nueva oportunidad.

De acuerdo con UNICEF, 3.9 millones de niños y adolescentes. Vivían en la zona de mayor desastre aquí en Venezuela y ese organismo recomienda que este tipo de niñez debe tener un acompañamiento y una protección permanente.