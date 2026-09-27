Domingo de tormentas en México: Huracán “Polo” y Depresión 18-E causarán lluvias en más de 20 estados hoy 27 de septiembre

Los efectos de los distintos fenómenos meteorológicos en el país van a continuar afectando este domingo 27 de septiembre. La presencia del huracán "Polo" en el noroeste y de la depresión tropical Dieciocho-E en las costas del sur mantendrán las lluvias en más de 20 estados de México.

Se espera lluvia en el Pacífico sur hasta chubascos en el centro y Valle de México.

Estos son los estados que se verán afectados por la caída de agua este cierre de fin de semana.

Lluvias intensas en tres estados de México

La circulación de la depresión tropical Dieciocho-E va a provocar lluvias intensas durante este último día de descanso.

Se pronostica caída de agua de 75 a 150 milímetros en las regiones este, sur y sureste de Oaxaca, así como en el centro, sur y oeste de Chiapas. Además, se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Oaxaca y Guerrero.

Para este domingo se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Oaxaca y #Chiapas. El #Pronóstico de precipitaciones para el resto del país, consúltalo en la imagen pic.twitter.com/QURqxAyeRc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

Tormentas muy fuertes en siete estados

Mientras ambos fenómenos van avanzando, también se prevé que haya lluvias muy fuertes, con precipitaciones de 50 a 75 milímetros, en zonas de Sinaloa, norte y sur, Chihuahua, sur y suroeste, Durango, oeste y noroeste, Guerrero, sur y sureste, Veracruz, centro y sur, y Tabasco, oeste y sur.

Efectos del huracán "Polo" en Baja California Sur

El huracán "Polo" se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su circulación dejará lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte, centro y sur de Baja California Sur, acompañadas de rachas de viento y oleaje alto en la franja costera.

Otros estados con pronóstico de lluvias

Las lluvias de 25 a 50 milímetros también llegarán a estados como Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y zonas del norte como Coahuila y Nuevo León.

Recomendaciones ante las intensas lluvias

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos en las zonas bajo alerta de lluvia.