Intensas lluvias monzónicas en India y Bangladés, millones inundadas

En India y Bangladés se registran intensas lluvias monzónicas que han provocado inundaciones en muchas aldeas y el desalojo de cientos de miles de personas, muchas de ellas trasladadas a refugios.

Millones más se encuentran inundados, muchas de ellos han tenido que subir a los techos de sus casas.

Al menos 60 personas han fallecido desde que comenzaron las fuertes lluvias hace una quincena, la mayoría de ellas en Bangladés.

Peores inundaciones monzónicas en la historia reciente.

Los residentes de una ciudad en el noreste de Bangladés navegaron por calles inundadas este lunes mientras el país experimenta lo que los funcionarios han llamado algunas de sus peores inundaciones monzónicas en la historia reciente.

Inundaciones catastróficas

Las lluvias monzónicas en las tierras bajas de Bangladés han provocado inundaciones catastróficas en Sylhet, dejando a una cuarta parte de sus 15 millones de habitantes varado en medio de aguas crecientes y ríos crecidos.

Los residentes locales montaron botes y buscaron agua potable este lunes en medio de inundaciones récord en el distrito de Sylhet de Bangladesh.

300 mil personas trasladadas a refugios

Unas 300,000 personas han sido trasladadas a refugios en Sylhet, pero más de cuatro millones están varados cerca de sus casas inundadas, lo que complica los desafíos para que las autoridades brinden ayuda, incluida agua potable y suministros médicos.

La situación en Sylhet se ha visto agravada por las aguas que caen en cascada desde las colinas circundantes del estado indio de Meghalaya, incluidas algunas de las áreas más húmedas del mundo, como Mawsynram y Cherrapunji, que recibieron cada una más de 970 mm de lluvia el domingo 19 de junio, según a los datos del gobierno.

Fuertes aguaceros continuaron atormentando a la gente en el estado de Assam, en el noreste de la India lo que provocó inundaciones en muchas aldeas y abandonó a miles.

La gente de la ciudad de Bongaigaon se vio obligada a evacuar con sus pertenencias cuando las aguas inundaron sus casas. Un residente local que se trasladó a un campamento del gobierno dijo que faltaban suministros básicos.

Un bote que transportaba a nueve personas también volcó en el río Brahmaputra. Cinco personas seguían desaparecidas y se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda que involucraba a dos agencias gubernamentales, según un oficial de la policía local.

Si bien es común que en esta época del año el sur de Asia sea azotado por monzones que inician inundaciones, no está dentro de los parámetros normales que haya fuertes precipitaciones, como las que están afectando la región en los últimos meses.

Decenas de personas desaparecidas

En este marco, ya hay 26 personas que murieron directamente o por consecuencia de las potentes lluvias y otras 20 que al menos están desaparecidas, con mayor impacto en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, donde está pronosticado que la situación debería amainar.

Dentro de estas 26 víctimas, 19 fallecieron por causa de las inundaciones, siendo siete en el distrito de Chittoor y una docena en Kadapa, explicó Pudi Srhari, portavoz del jefe de Gobierno de Andhra Pradesh.

Además, seis civiles murieron en un derrumbe de un edificio que colapsó "por las intensas lluvias", informó la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres a través de su cuenta de Twitter. También aseguraron que nueve fueron rescatados vivas del incidente.

Un funcionario local dijo que un camionero murió después de que su vehículo quedara enterrado bajo los escombros. Se vio a los transeúntes tratando de liberar al conductor.

Varias tiendas también quedaron cubiertas por el deslizamiento de tierra, lo que afectó la conectividad vial con la ciudad principal. Posteriormente se llamó al personal de seguridad para llevar a cabo operaciones de socorro.

Decenas de personas en India mueren anualmente a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra durante las lluvias monzónicas.

