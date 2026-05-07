¿Por qué casi todos los sismos nacen ahí? La razón científica por la que Pinotepa Nacional es el epicentro de México

Para cualquier mexicano, el nombre de Pinotepa Nacional, Oaxaca, es sinónimo de sismos y alerta. Basta revisar el historial del día para notar que, mientras dormimos o trabajamos, la tierra ahí se mueve constantemente. Pero, ¿por qué este punto específico y no otro?

La respuesta está a varios kilómetros de profundidad, donde dos placas tectónicas libran una batalla que lleva millones de años.

⚠️ Falló la alerta sísmica en pleno temblor... oootra vez. No es chiste, es anécdota



Tras el sismo con epicentro en Pinotepa Nacional, #Oaxaca, la Agencia de Transformación Digital justificó que la alerta no llegó a los celulares debido a labores de mantenimiento. 🤨



La… pic.twitter.com/wTPEwpEymj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

La Placa de Cocos vs. Norteamérica: ¿Qué pasa bajo Pinotepa?

México es un rompecabezas de cinco placas tectónicas, pero las protagonistas en Oaxaca son la Placa de Cocos y la de Norteamérica. En la zona de Pinotepa, la placa de Cocos se está "hundiendo" debajo de la continental (proceso de subducción).

Son como dos piezas de lija gigantes intentando deslizarse una sobre otra; no se mueven suavemente, se atoran, acumulan energía y, cuando la presión es demasiada, se rompen bruscamente. Ese tronido es el sismo que sentimos en la superficie.

¿Por qué parece que todos los sismos ocurren en Oaxaca?

Oaxaca es el estado con mayor sismicidad en el país porque la interacción entre estas placas es particularmente intensa en sus costas. Aunque tenemos registros desde 1906, la historia nos dice que la zona tiene un potencial enorme. En 1787, ocurrió un sismo en Oaxaca estimado en 8.6 grados, tan fuerte que generó un tsunami que se metió kilómetros tierra adentro.

Este antecedente histórico es el que mantiene a los científicos estudiando a Pinotepa, ya que demuestra que la región puede liberar mucha más energía de la que vimos en el sismo de 1985.

Mitos y realidades: ¿Se puede predecir un sismo en esta zona?

La respuesta corta es no. A pesar de que Pinotepa Nacional es un "cliente frecuente" de los epicentros, la sismología no puede decir cuándo será el próximo. El problema es el tiempo: los humanos tenemos registros de apenas un siglo, pero la Tierra se mueve en ciclos de miles de años. Por ejemplo, en Japón tardaron mil años en repetir un megasismo.

En México, apenas estamos empezando a usar GPS de alta precisión para ver qué tan "atoradas" están las placas, pero los resultados definitivos tardarán años en llegar.

¿Podría ocurrir un sismo de magnitud 9.0 en México?

Para que ocurriera un sismo de magnitud 9.0, tendría que romperse una franja de mil 200 kilómetros de costa al mismo tiempo; básicamente, que toda la Placa de Cocos se moviera de un solo golpe. Los expertos lo ven poco probable porque sismos recientes, como el de Michoacán en 1985, ya liberaron energía en ciertos segmentos, "parchando" la ruptura total. Sin embargo, el escenario de un sismo mayor a 8.0 siempre está sobre la mesa.

🚨#AlertaADN



Hasta las 14:00 horas, el Sismológico Nacional ha registrado 150 réplicas del #sismo magnitud 5.6 ocurrido en Pinotepa Nacional, esta mañana; la réplica más grande fue de magnitud 4.1 https://t.co/leV850RuHz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

Prepárate para un sismo en México

Vivir en un país altamente sísmico significa que no debemos esperar a que la tierra se mueva para actuar. La preparación va más allá de tener una mochila de emergencia; implica que nuestras autoridades vigilen los códigos de construcción y que como sociedad entendamos que el riesgo es real y constante.

Pinotepa Nacional seguirá siendo el epicentro de México por mucho tiempo; lo importante no es cuándo temblará, sino qué tan preparados estaremos cuando la Placa de Cocos decida realizar su próximo movimiento.