Regresan las lluvias a México por la llegada del frente frío 49; ola de calor dividirá el clima
La ola de calor seguirá afectando a más de 20 estados, aunque el frente frío 49 provocará lluvias y cambios en el clima de México este jueves.
Si creías que el sol iba a dar tregua, tenemos malas noticias: este jueves 7 de mayo continuará la onda de calor en México, con un clima extremo en gran parte del país. Pero la llegada del frente frío 49 podría ayudar a refrescar ligeramente el ambiente.
El sistema frontal se instalará sobre el norte del país y provocará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas durante la tarde. Mientras tanto, la circulación anticiclónica seguirá favoreciendo el ambiente caluroso y mantendrá activa la onda de calor.
Tormenta negra en México: pronóstico de lluvias
¡Se vienen las lluvias fuertes! Debido a canales de baja presión, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, el norte y centro del país registrarán tormentas eléctricas este jueves.
- Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
- Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro).
- Lluvias moderadas (25 a 50 mm): Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).
- Chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato y Ciudad de México.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.
Debido al #FrenteFrío número 49, se pronostican para esta noche #Chubascos con posible #Granizo en el noreste de #México. Toda la información en https://t.co/mn0SzB4x1x pic.twitter.com/Dmdpb1mpgv— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 7, 2026
Onda de calor persiste en México: estados más afectados
- Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Colima y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).
CDMX en y Edomex alerta por altas temperaturas y lluvias
El clima se partirá en dos este jueves. Por un lado, la CDMX amanecerá con un cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.
Ya por la tarde, el calor seguirá golpeando con fuerza, aunque también se prevén lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¡Aguas! Se espera una temperatura mínima de 16 a 18 °C y una máxima de 30 a 32 °C.
En la imagen puedes consultar las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las 16 alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico regional para el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis revísalo en https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/F39QIVHZOA— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 7, 2026