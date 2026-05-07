Regresan las lluvias a México por la llegada del frente frío 49; ola de calor dividirá el clima

Si creías que el sol iba a dar tregua, tenemos malas noticias: este jueves 7 de mayo continuará la onda de calor en México, con un clima extremo en gran parte del país. Pero la llegada del frente frío 49 podría ayudar a refrescar ligeramente el ambiente.

El sistema frontal se instalará sobre el norte del país y provocará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas durante la tarde. Mientras tanto, la circulación anticiclónica seguirá favoreciendo el ambiente caluroso y mantendrá activa la onda de calor.

Tormenta negra en México: pronóstico de lluvias

¡Se vienen las lluvias fuertes! Debido a canales de baja presión, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, el norte y centro del país registrarán tormentas eléctricas este jueves.



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro).

Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro). Lluvias moderadas (25 a 50 mm): Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur). Chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato y Ciudad de México.

Guanajuato y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Debido al #FrenteFrío número 49, se pronostican para esta noche #Chubascos con posible #Granizo en el noreste de #México. Toda la información en https://t.co/mn0SzB4x1x pic.twitter.com/Dmdpb1mpgv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 7, 2026

Onda de calor persiste en México: estados más afectados

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Colima y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Colima y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

CDMX en y Edomex alerta por altas temperaturas y lluvias

El clima se partirá en dos este jueves. Por un lado, la CDMX amanecerá con un cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.

Ya por la tarde, el calor seguirá golpeando con fuerza, aunque también se prevén lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¡Aguas! Se espera una temperatura mínima de 16 a 18 °C y una máxima de 30 a 32 °C.