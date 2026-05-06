Hasta 48 horas en espera: IMSS de Metepec admite alta demanda tras denuncias de pacientes

Lo que comenzó como denuncias en redes sociales terminó con un reconocimiento oficial: el Hospital General Regional número 251 del IMSS, en Metepec, enfrenta una alta demanda que ha provocado saturación en el área de urgencias.

Horas de espera en sala de urgencias en IMSS de Metepec

La saturación en el área de urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 251 del IMSS, en Metepec, desató una ola de denuncias en redes sociales, donde derechohabientes compartieron fotografías y testimonios sobre largas esperas y atención insuficiente.

Algunos usuarios aseguraron haber permanecido hasta dos días en espera de valoración médica. Las imágenes difundidas muestran salas de urgencias abarrotadas y pacientes permaneciendo en sillas o pasillos mientras esperan atención.

❌🏥‼ASÍ MERITO COMO EN DINAMARCA‼😡 LO DE TODOS LOS DÍAS EN LA CLÍNICA 251 DE @Tu_IMSS EN #Metepec #Edomex🤕🤒



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Me gustaría denunciar la sobre carga de #trabajo de las personas que nos atienden el #IMSS 251, en #Metepec, en verdad que como pacientes… pic.twitter.com/xxrxsrW5pH — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 6, 2026

Las publicaciones generaron preocupación entre usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes señalaron que la alta demanda ha rebasado la capacidad del hospital.

Tras la difusión de las denuncias, el IMSS Estado de México Poniente emitió una tarjeta informativa en la que reconoció que el HGR No. 251 es “un hospital con alta demanda de servicios”, situación que, indicó, puede provocar saturación en áreas sensibles como Urgencias.

El instituto aseguró que “todos los pacientes reciben atención hospitalaria” y explicó que, mediante estrategias médico-administrativas, se revisan constantemente las condiciones de operación para responder a las necesidades de la población derechohabiente.

🚨 Derechohabientes del Hospital General Regional No. 251 del @Tu_IMSS en #Metepec denuncian saturación y atención insuficiente en urgencias, con esperas de hasta dos días para valoración.



El instituto reconoció la alta demanda y aseguró que se verifican constantemente las… pic.twitter.com/0qQaVXqoyk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

Asimismo, el IMSS reiteró su compromiso de atender las peticiones ciudadanas a través de directivos y personal de Atención y Orientación al Derechohabiente. Hasta el momento, no se ha informado si se implementarán medidas adicionales para reducir los tiempos de espera denunciados por los pacientes.

Detienen a camillero por abusar de una paciente en hospital del IMSS en Tlalnepantla

Un camillero fue detenido en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México luego de que una mujer lo acusara de haberla atacado mientras se encontraba en una situación vulnerable dentro de la Clínica 72 del IMSS.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, una mujer de 28 años, el presunto agresor aprovechó un momento durante la madrugada para realizarle tocamientos indebidos e intentar una agresión sexual.

La denuncia se activó luego de que la mujer pidiera ayuda dentro del hospital. Personal de seguridad del lugar notificó de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de policías municipales.