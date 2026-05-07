Suman 7 muertes por golpe de calor en el país, ¿cómo protegerte?
Autoridades alertan por temperaturas extremas y aumento de casos de deshidratación, quemaduras y siete personas han fallecido por golpe de calor.
Las altas temperaturas ya comenzaron a cobrar vidas en México. Hasta este miércoles 6 de mayo, la Secretaría de Salud confirmó siete muertes relacionadas con golpe de calor durante la actual temporada de 2026.
Además de las defunciones, las autoridades sanitarias reportaron casi 300 casos de afectaciones provocadas por las temperaturas extremas, entre ellos golpes de calor, deshidratación y quemaduras.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la onda de calor seguirá afectando gran parte del país, con temperaturas que en algunas regiones podrían superar los 45 grados Celsius.
¿Dónde se han registrado las muertes por golpe de calor en México?
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, hasta el momento se contabilizan siete defunciones asociadas directamente al golpe de calor.
Los fallecimientos se distribuyen en los siguientes estados:
- Chiapas: 2
- Baja California: 1
- Campeche: 1
- Guerrero: 1
- Quintana Roo: 1
- Sonora: 1
Las autoridades detallaron que todas las muertes confirmadas corresponden específicamente a golpe de calor.
En total, durante la temporada de calor 2026 se han reportado 296 casos relacionados con las altas temperaturas, de los cuales:
- 159 son golpes de calor
- 111 son casos de deshidratación
- 26 corresponden a quemaduras
La Secretaría de Salud también informó que la letalidad actual es de 2.36 por ciento.
Estados con temperaturas más altas en México
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país debido a la onda de calor.
Los estados que podrían alcanzar temperaturas superiores a los 45 grados son:
- San Luis Potosí
- Guerrero
Mientras que entidades con temperaturas de entre 40 y 45 grados incluyen:
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
También se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en estados como Nuevo León, Sonora, Quintana Roo y algunas zonas del Estado de México.
En la Ciudad de México, el pronóstico marca temperaturas de entre 30 y 35 grados en algunas alcaldías.
¿Qué síntomas provoca un golpe de calor?
Las autoridades sanitarias recomiendan estar atentos a síntomas que podrían indicar un golpe de calor, ya que se trata de una emergencia médica.
Algunas señales de alerta son:
- Mareo
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Sudor excesivo o ausencia de sudor
- Piel caliente y seca
- Confusión
- Desmayo
Si una persona presenta estos síntomas, lo recomendable es buscar sombra, hidratarse y acudir de inmediato a recibir atención médica. Ante las altas temperaturas, especialistas recomiendan:
- Tomar suficiente agua durante el día
- Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
- Usar ropa ligera y de colores claros
- No dejar personas o mascotas dentro de vehículos
- Utilizar protector solar
- Consumir alimentos frescos
Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables durante esta temporada.
Tragedia y alerta por golpe de calor 🚨— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026
Un menor de 3 años, Vicente, murió tras ser localizado dentro de un vehículo en Mexicali; la madre fue detenida por omisión de cuidados. Autoridades confirmaron que falleció por golpe de calor.
No es un caso aislado; en Morelia, otro niño… pic.twitter.com/psyVqHyGGN