Suman 7 muertes por golpe de calor en el país, ¿cómo protegerte?

Las altas temperaturas ya comenzaron a cobrar vidas en México. Hasta este miércoles 6 de mayo, la Secretaría de Salud confirmó siete muertes relacionadas con golpe de calor durante la actual temporada de 2026.

Además de las defunciones, las autoridades sanitarias reportaron casi 300 casos de afectaciones provocadas por las temperaturas extremas, entre ellos golpes de calor, deshidratación y quemaduras.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la onda de calor seguirá afectando gran parte del país, con temperaturas que en algunas regiones podrían superar los 45 grados Celsius.

¿Dónde se han registrado las muertes por golpe de calor en México?

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, hasta el momento se contabilizan siete defunciones asociadas directamente al golpe de calor.

Los fallecimientos se distribuyen en los siguientes estados:



Chiapas: 2

Baja California: 1

Campeche: 1

Guerrero: 1

Quintana Roo: 1

Sonora: 1

Las autoridades detallaron que todas las muertes confirmadas corresponden específicamente a golpe de calor.

Muertes por golpe de calor en México|Secretaría de Salud

En total, durante la temporada de calor 2026 se han reportado 296 casos relacionados con las altas temperaturas, de los cuales:



159 son golpes de calor

111 son casos de deshidratación

26 corresponden a quemaduras

La Secretaría de Salud también informó que la letalidad actual es de 2.36 por ciento.

Estados con temperaturas más altas en México

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del país debido a la onda de calor.

Los estados que podrían alcanzar temperaturas superiores a los 45 grados son:



San Luis Potosí

Guerrero

Mientras que entidades con temperaturas de entre 40 y 45 grados incluyen:



Sinaloa

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

También se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en estados como Nuevo León, Sonora, Quintana Roo y algunas zonas del Estado de México.

En la Ciudad de México, el pronóstico marca temperaturas de entre 30 y 35 grados en algunas alcaldías.

¿Qué síntomas provoca un golpe de calor?

Las autoridades sanitarias recomiendan estar atentos a síntomas que podrían indicar un golpe de calor, ya que se trata de una emergencia médica.

Algunas señales de alerta son:



Mareo

Dolor de cabeza

Náuseas

Sudor excesivo o ausencia de sudor

Piel caliente y seca

Confusión

Desmayo

Si una persona presenta estos síntomas, lo recomendable es buscar sombra, hidratarse y acudir de inmediato a recibir atención médica. Ante las altas temperaturas, especialistas recomiendan:



Tomar suficiente agua durante el día

Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas o mascotas dentro de vehículos

Utilizar protector solar

Consumir alimentos frescos

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables durante esta temporada.