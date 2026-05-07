La diabetes gestacional ya no sería silenciosa: desarrollan prueba preventiva

La diabetes gestacional afecta a millones de mujeres en el mundo y, en muchos casos, se detecta cuando el daño metabólico ya comenzó. Frente a este panorama, especialistas de la UNAM y del Inmegen desarrollaron una innovadora prueba molecular capaz de identificar el riesgo desde el primer trimestre del embarazo, meses antes que los métodos tradicionales.

Diabetes gestacional, una de las principales amenazas en el embarazo

Esta enfermedad podría dejar de ser una amenaza silenciosa para millones de mujeres embarazadas gracias a un innovador desarrollo científico encabezado por especialistas de la UNAM y del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).

Investigadores mexicanos trabajan en una prueba molecular capaz de detectar el riesgo de desarrollar esta enfermedad desde las primeras semanas del embarazo, mucho antes de que aparezcan síntomas o complicaciones.

Actualmente, el diagnóstico tradional suele realizarse entre las semanas 24 y 28 de gestación mediante una prueba de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, para ese momento muchas pacientes ya presentan alteraciones metabólicas importantes.

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Ante ello, el equipo científico desarrolló una alternativa basada en el análisis de biomarcadores presentes en pequeñas gotas de sangre, capaces de revelar cambios tempranos en el metabolismo.

La innovación fue impulsada por Bio-Omix, una startup mexicana surgida de la UNAM, que durante casi una década ha trabajado en herramientas preventivas para transformar la atención prenatal.

La prueba utiliza espectrometría de masas, bioinformática y machine learning para identificar patrones metabólicos asociados con la diabetes gestacional hasta tres meses antes que los métodos tradicionales.

Además de ser poco invasiva, la tecnología podría facilitar el acceso al diagnóstico en comunidades alejadas, ya que la muestra puede tomarse con una simple punción en el dedo y enviarse sin necesidad de cadena de frío. Incluso, sus creadores plantean la posibilidad de desarrollar kits de autotoma para uso en casa.

¿Cómo afecta al embarazo la diabetes gestacional?

La diabetes gestacional afecta a uno de cada seis embarazos en el mundo y puede provocar complicaciones graves como preeclampsia, parto prematuro, cesáreas, obesidad infantil y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 tanto para la madre como para el bebé en el futuro.