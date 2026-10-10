Encuentran sin vida a Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato desaparecido

Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, fue localizado sin vida después de haber sido como reportado como desaparecido desde el 28 de septiembre de 2026.

Agradecemos tu apoyo y difusión. Se deshabilita la alerta de búsqueda, Joan Francisco Díaz Rodríguez ha sido localizado. https://t.co/QGI1IYdkuZ — BusquedaGto (@BusquedaGto) October 10, 2026

A través de un comunicado, la escuela onfirmó el fallecimiento del estudiante y compartió sus condolencias a los familiares y amigos del joven de 21 años.

"La Universidad de Guanajuato expresa su profunda consternación y dolor por el fallecimiento de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de nuestra comunidad universitaria, y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeras y compañeros", externó.

Esperan que autoridades esclarezcan muerte de Joan Francisco

En el mensaje difundido en su cuenta de X, la Univerisidad de Guanajuato externó su apoyo y solidaridad a la familia del alumno, pero señaló que estarán atentos a la información que proporcionen las autoridades para esclarecer los hchos.

"Confiamos en que las diligencias permitan conocer con claridad lo ocurrido y brindar certeza a su familia y a nuestra comunidad universitaria.

"La Universidad de Guanajuato dará seguimiento a este proceso y, desde el ámbito de sus atribuciones y en el marco de su autonomía, mantendrá su disposición para brindar el apoyo que corresponda a la familia de Joan Francisco y a nuestra comunidad estudiantil", indicó.

• COMUNICADO UG • https://t.co/c82CxSwGYZ — Universidad de Guanajuato (@UdeGuanajuato) October 10, 2026

¿Qué se sabe de la muerte de Joan Francisco, estudiante en Gunajuato?

El joven de 21 años fue reportado como desaparecido al ser visto por última vez el 28 de septiembre pasado en Centro, Guanajuato, de acuerdo con la ficha de búsqueda que emitieron las autoridades.

Era estudiante de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato y desde su desaparición, la escuela publicó en sus redes sociales la ficha de búsqueda para encontrarlo.