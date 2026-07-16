Salió de una fiesta y ya no volvió; encuentran sin vida a Emilio Dossetti desaparecido en Puebla

Emilio Dossetti Michimani, joven de 21 años reportado como desaparecido y con ficha de búsqueda desde el pasado 11 de julio tras salir de una fiesta, fue localizado sin vida este miércoles en el Puente de San Juan en el municipio de Tecamachalco, Puebla.

Fue durante la mañana de este 15 de julio que, durante las investigaciones, bomberos de Tecamachalco hallaron sin vida el cuerpo del joven.

Cronología de la desaparición de Emilio Dossetti Michimani

Las investigaciones señalan que Emilio fue visto con vida por última vez el 11 de julio en la comunidad de La Magdalena Cuaxiaxtla , perteneciente al municipio de Tecali de Herrera, donde presuntamente asistió a un festejo.

Al no regresar a su domicilio, familiares comenzaron a buscarlo y solicitaron apoyo de las autoridades; sin embargo, con el paso de las horas y ante el sentido de urgencia, la Comisión de Búsqueda emitió la ficha correspondiente para tratar de localizar al joven de 21 años.

Uno de los primeros indicios surgió cuando fue encontrada la motocicleta en la que presuntamente viajaba; la unidad fue localizada dentro del Canal de Valsequillo, situación que cambió el rumbo de las labores de búsqueda y concentró los esfuerzos de los cuerpos de emergencia en esa zona.

Para ampliar el operativo, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres instaló seis puntos de rastreo en el tramo comprendido entre el sifón de Tecali de Herrera y el municipio de Tecamachalco.

Además, se sumaron elementos de Protección Civil de Tecamachalco, Santo Tomás Hueyotlipan y Tochtepec, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó el cierre temporal de las compuertas del Canal de Valsequillo durante 24 horas para facilitar las maniobras de búsqueda.

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Tras varios días de búsqueda fue localizado el cadáv3r de un joven de 21 años en el canal de principal de Valsequillo, a la altura de Tecamachalco 🔴🚑



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Hallazgo pone fin a varios días de búsqueda

Después de varios días de búsqueda, el operativo concluyó la mañana de este 15 de julio, cuando integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tecamachalco localizaron el cuerpo sin vida de Emilio Dossetti Michimani a la altura del Puente de San Juan.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas, luego de que las labores de rastreo se concentraran en distintos puntos del Canal de Valsequillo, donde previamente había sido encontrada la motocicleta en la que presuntamente viajaba el joven.

Tras el hallazgo, personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.