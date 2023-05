Terminó la búsqueda por Hugo Garrido y Javier Gutiérrez. Los dos amigos que llevaban más de 15 años de conocerse y que desaparecieron el pasado 11 de diciembre de 2022 en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco fueron localizados sin vida.

“Es increíble que nos educan desde el principio que te portas bien y te va a ir bien y no es cierto ya vimos que no es cierto, es una decepción muy grande se llevaron a lo mejor de cada familia”, señaló Raúl, papá de Hugo Garrido.

Agregó que buscan justicia por la muerte de sus hijos: “Ahorita lo que me interesa ahora es que se haga justicia porque fue algo muy injusto lo que les hicieron. No tenemos aquí tema de que ellos hayan mandado como dice la gente malos pasos o que tuvieron malas compañias o malas mañas no, eran muchachos trabajadores y honestos”.

Localizan sin vida a Hugo Garrido y Javier Gutiérrez en Jalisco

Fueron los propios padres de ambos jóvenes los que hallaron los cuerpos de Hugo César Garrido Valle y Javier Gutiérrez Madero, de 26 y 27 años, sepultados de forma clandestina en el patio de una casa abandonada en el ya mencionado fraccionamiento, durante una brigada que realizó el colectivo Buscando Corazones en Jalisco.

La desaparición de Hugo Garrido y Javier Gutiérrez en Jalisco

Más de 15 años consolidaron la amistad de Hugo Garrido y Javier Gutiérrez Madero, quienes fueron desaparecidos el 11 de diciembre en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua en Tlajomulco; viajaban a bordo de un vehículo en color blanco.

Ese día a las 11:00 de la noche fueron a dejar a unas amigas después de haber pasado un rato de convivencia, una vez que las acercaron hasta su puerta, el camino de regreso se convirtió en una historia sin fin para sus familiares, principalmente para sus papás.

“Ellos simplemente fueron a dejar a unas amigas ahí a sus casas en Aqua 7, mi hijo a las 11:30 de la noche del 11 de diciembre me llamó diciéndome que los estaban persiguiendo y que les estaban tirando balazos, entonces claramente era por un atraco, ellos no estaban metidos en ningún problema. ¿De qué sirve criar hijos buenos y productivos y que de todas formas terminen de esta manera?”, contó Raúl Garrido, papá de Hugo.

Trabajadores, jóvenes con familia y que además de pasarla bien, Javier preparaba una bella sorpresa para su hijo.

“Los dos son muy trabajadores, son muy responsables, muy de familia, mi hijo trabajaba 12 horas diarias, tenía su propio negocio y su amigo también era muy trabajador”, mencionó Raúl Garrido, papá de Hugo.

Los mejores amigos de la infancia desaparecieron justamente en el día en el que se disponían a comprar los regalos de Navidad. Se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco. A decir de los padres, a través de mensajes y llamadas anónimas es como han podido recabar datos e información de quiénes podrían ser los responsables de su desaparición.

Además de las diligencias que realiza la Fiscalía, ahora son dos familias quienes se disponen a recorrer las calles para encontrarlos, pues viven con la esperanza de que podrán localizar a aquellos jóvenes que tan sólo unas semanas antes disfrutaban de la playa y el cariño de sus amigos.