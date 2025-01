Ringo Starr: la leyenda que sigue innovando con “Look Up”, su nuevo álbum

En una era dominada por música efímera y superficial, Ringo Starr se mantiene como un referente histórico y trascendental. A sus 83 años, el legendario baterista de The Beatles presenta “Look Up”, su producción número 21, su nuevo álbum donde retoma el género country con la colaboración del destacado productor T-Bone Burnett.

“Look Up”, un regreso a sus raíces

En declaraciones sobre la creación del disco, Starr compartió su entusiasmo por el proyecto: “No había hecho un álbum completo en cinco años. Cuando conocí a T-Bone en la casa de Olivia Harrison, le pedí que me enviara una canción. Siempre me ha gustado la música country, así que decidimos hacer un EP de este estilo”.

Sin embargo, el proyecto evolucionó rápidamente hasta convertirse en un disco completo con nueve temas.

Un proceso marcado por la adaptación

La pandemia planteó retos logísticos para Starr y su equipo, pero también abrió nuevas posibilidades creativas. “Fue muy raro. Empezamos grabando con todos usando máscaras y comunicándonos con notas escritas. Toda la música se grabó en Nashville, las baterías en una sala contigua y las voces aquí. Ahora podemos hacer todo eso de manera sencilla, solo enviando archivos”, explicó Starr.

México, un lugar especial

Ringo también recordó con cariño sus presentaciones en México , describiéndolas como algunas de las mejores experiencias de su carrera. “El público estaba de pie, aplaudiendo, involucrado. Fue una noche hermosa. Espero volver a vivir algo así”, declaró.

La música como zona de confort

A lo largo de siete décadas en la industria musical, Starr ha demostrado que su pasión sigue intacta. “Ser músico es mi zona de confort. Desde los 13 años quise estar en una banda, y terminé en varias bandas muy buenas. Me encanta tocar y, como baterista, siempre necesitamos a alguien con una guitarra o un bajo. Vamos a divertirnos”.

“Look Up” es una muestra más del espíritu inquieto y la vitalidad de Ringo Starr, un artista que sigue encontrando nuevas maneras de reinventarse y de conectar con sus fans en todo el mundo.