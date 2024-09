Los 3 cantantes que NO se han equivocado al cantar el Himno Nacional Mexicano

El Himno Nacional Mexicano ha sido interpretado en múltiples ocasiones por diversos artistas, tanto en ceremonias oficiales como en eventos públicos de gran magnitud. Sin embargo, algunas interpretaciones han llamado la atención no precisamente por su impecable entonación, sino por los errores cometidos.

Un caso reciente fue el de Camila Fernández, hija de Alejandro “El Potrillo” Fernández, quien se volvió viral tras alterar una estrofa del himno nacional antes de la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en Las Vegas. La joven cantante cometió un desliz que rápidamente la convirtió en tendencia en redes sociales.

A pesar de estos tropiezos, otros artistas han logrado interpretaciones memorables del Himno Nacional, dejando una huella imborrable y recibiendo ovaciones del público. En Fuerza Informativa Azteca, te presentamos el top 3 de los cantantes que no se han equivocado y se han destacado por su buena presentación.

¿Quiénes son los 3 artistas que mejor han interpretado el Himno Nacional Mexicano?

Carlos Rivera

En 2019, Carlos Rivera interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Daniel Jacobs ante el público de T-Mobile Arena, en Las Vegas, Estados Unidos.

La interpretación del exacadémico tuvo buen reconocimiento entre el público general y sus fanáticos, quienes no tardaron en expresar sus felicitaciones, además de elogiarlo en diversos comentarios. Las críticas en general destacaron la vibrante entrega del cantante mexicano, además del cuidado en la pronunciación de cada palabra.

Mijares

Otro de los artistas que se llevó los aplausos del público al la hora de interpretar el Himno Nacional Mexicano fue Mijares, durante la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía. Al ritmo del mariachi, Mijares se volvió tendencia en redes sociales, por una interpretación implacable, que destacó en el recinto de las Vegas.

El artista estuvo bajo el escrutinio de muchos internautas, debido al antecedente de otros artistas de cambiar la letra del símbolo patrio ; sin embargo, Mijares recibió una ovación de pie, que quedó para la historia.

¡Cada vez falta menos! 🤩



Así entonó Manuel Mijares el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea Canelo Álvarez vs Jaime Munguía#AlPuroEstiloMexicano #BoxAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/P7wtM4RREc pic.twitter.com/kp6dbV6Cas — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 5, 2024

Edith Márquez

En la última pelea del legendario boxeador Julio César Chávez, la cantante Edith Márquez tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Mexicano frente a los asistentes del evento “Tribute to the Kings”. Sin embargo, no era la primera vez que la intérprete de “Mi error, mi fantasía” entonaba el himno en un evento de alto perfil.

Durante una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, Márquez también fue la encargada de interpretar el Himno Nacional. En esa ocasión, su impecable interpretación le valió elogios y aplausos por parte del público, destacando su respeto por los símbolos patrios y su talento vocal.

¿Cuál es la multa por cantar mal el Himno Nacional Mexicano?

A pesar de estas interpretaciones destacadas, no todas las versiones del Himno Nacional han sido recibidas con entusiasmo. En varios eventos, artistas han cometido errores notables que han sido objeto de controversia. Por lo que se ha convertido en un tema delicado, que puede acarrear sanciones y multas significativas, según las leyes mexicanas.

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el cambiar la letra del Himno Nacional o entonar mal puede resultar en sanciones, según lo que se establece en el artículo 57.

Las multas pueden varias en función de la gravedad de la infracción y la condición del infractor. Las posibles consecuencias incluyen multas que van de una a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o un arresto de hasta treinta y seis horas.