¡Asaltaron hasta un tren en movimiento! Estos son los robos multimillonarios más famosos de la historia

A lo largo de la historia se han reportado millonarios robos alrededor del mundo; no obstante algunos han sido más importantes que otros debido a que parecían sacados de una película de ficción o por la cantidad de dinero que se llevaron.

Te dejamos algunos de los asaltos más grandes en todo el mundo y pusieron de cabeza a la policía de cada país en un intento por atraparlos.

Robo al tren de Glasgow

Uno de los robos más impresionantes fue al tren postal de Glasgow, en Londres, que aunque no fue uno de los mayores botines robados, fue impactante porque ocurrió cuando la máquina estaba en movimiento y nadie lo notó.

⏪#TalDíaComoHoy de 1963, se produjo el asalto al tren postal de Glasgow-Londres. Fue calificado como el «robo del siglo».



Años más tardes se vio superado por el botín en forma de títulos robados por el FC Barcelona mientras compraba a Negreira, vicepresidente del CTA. pic.twitter.com/uCEyb2DWEk — La Galerna (@lagalerna_) August 8, 2023

En 1963, un grupo de ladrones liderados por Bruce Reynolds, se hicieron pasar por empleados de correos y engañaron a los conductores. En el asalto lograron sustraer 3.5 millones de euros en oro (equivalente a 65 millones de pesos mexicanos).

El robo de los Diamantes de Amberes

Es de los asaltos millonarios más recientes, ocurrió en febrero de 2003 y es considerado el robo del siglo. Un grupo de delincuentes italianos planeó el atraco durante tres años.

Los rateros lograron evadir diez niveles de seguridad en el Centro de Diamantes de Amberes, ubicado en Bélgica, que incluía sensores de sonido, luces, una puerta de acero de 60 cm de grosor y todas las cajas fuertes que tenían más de 100 combinaciones.

Los delincuentes lograron sustraer 100 millones de euros en diamantes; hasta ahora el botín no ha sido recuperado.

💎Lo llamaron "el robo del siglo", 100 millones de euros sustraídos del lugar más seguro del mundo



¿Cómo se llevó a cabo el gran atraco del Centro de Diamantes de Amberes?



📻Este lunes, en La Noche de @ArjonaAdolfo #GrandesAtracos



Te esperamos pic.twitter.com/zI9kxfCpg3 — La Noche (@LaNochedeCOPE) September 24, 2021

Asalto al Banco Central de Brasil

Uno de los robos más grandes del mundo ocurrió en el Banco Central en Fortaleza, Brasil en 2005. Como si se tratara de una película de ficción, durante tres meses los delincuentes cavaron un túnel que los llevó al interior del banco, sin que nadie se diera cuenta.

Al ingresar al banco, robaron 3.5 toneladas de billetes brasileños. Las autoridades se movilizaron para atrapar a los culpables, lograron detener a 29 involucrados en el asalto, aunque el 90 por ciento del dinero robado nunca se recuperó.

Pero sigamos con los reales, si hablamos de atracos espectaculares y con un buen guion de película detrás supongo que el robo al Banco Central de Fortaleza en Brasil se llevaría la medalla de oro en lo que dedicación, esfuerzo y tiempo se refiere. pic.twitter.com/0Af2Gu2o2y — Quantum Babylon (@quantum_babylon) November 8, 2021

El robo de Lufthansa en el aeropuerto de Nueva York

Es considerado el robo más perfecto en la historia de Estados Unidos, ocurrido en diciembre de 1978. Fue orquestado por Louis Werner, un empleado de la aerolínea alemana Lufthansa.

En tan solo una hora, los delincuentes robaron casi seis millones de dólares en efectivo y joyas imposibles de rastrear en la terminal de carga de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York.

Robo en la Casa de Moneda en México

Al estilo de la popular serie "La Casa de Papel", dos delincuentes entraron a la Casa de Moneda en México y robaron 2.5 millones de dólares, a plena luz del día y en una de las avenidas más prestigiosas de la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, los rateros entraron, tomaron el arma del guardia de seguridad y se dirigieron a la bóveda, la cual estaba abierta, lo que les facilitó el robo de mil 567 monedas de oro.