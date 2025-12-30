Expertos de la UNAM desarrollan vacuna contra el cáncer que eliminaría metástasis

Un grupo de especialistas pertenecientes a la Facultad de Química y al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha logrado un progreso sustancial en la lucha contra las afecciones oncológicas mediante la creación de vacunas contra el cáncer de mama .

Estas herramientas médicas, desarrolladas en laboratorios universitarios, han probado su eficacia al erradicar procesos de metástasis en entornos experimentales , lo cual resulta de vital importancia debido a que dicha propagación constituye el factor de mortalidad más recurrente en seres humanos que padecen este mal.

Investigadores de la UNAM desarrollan biológicos innovadores para tratar el cáncer de mama

El funcionamiento de este desarrollo radica en el estímulo de las defensas naturales del organismo para combatir las células malignas . Las pruebas efectuadas en modelos de laboratorio revelaron que la intervención no solo es capaz de subsanar el cuadro clínico actual, sino que también otorga a los sujetos una protección prolongada denominada memoria inmunológica. Esta cualidad garantiza que el sistema de defensa permanezca alerta y logre repeler la enfermedad incluso ante una nueva exposición deliberada al cáncer.

El concepto innovador que sustenta esta investigación se denomina Bibliotecas de Epítopos Variables . A diferencia de las metodologías tradicionales, estas bibliotecas presentan una estructura dinámica que permite enfrentar la naturaleza cambiante del genoma cancerígeno. Según los responsables del proyecto, las células tumorales actúan como blancos en constante transformación, por lo cual se requiere una vacuna que posea miles de variantes de un antígeno específico para asegurar que los linfocitos reconozcan y eliminen la amenaza de forma persistente a través del tiempo.

Las nuevas vacunas fomentan la memoria inmunológica y combaten la metástasis de forma efectiva

En términos económicos y de cobertura, los investigadores Allan Noé Domínguez Romero y Karen Manucharyan señalaron que esta tecnología posee un potencial universal, pudiendo adaptarse para enfrentar la totalidad de las variantes de cáncer existentes. Además, su producción representaría un gasto sensiblemente menor comparado con las terapias convencionales de radiación , quimioterapia o los costosos tratamientos de anticuerpos que predominan en el mercado global. Esta reducción de costos es significativa frente a los presupuestos multimillonarios que se invierten anualmente en salud oncológica a nivel mundial.

La investigación, que suma ya más de diez años de trayectoria y cuyos resultados fueron divulgados en una publicación científica internacional de inmunología molecular, ha demostrado que una sola aplicación es suficiente para generar resultados positivos, incluso en situaciones donde la patología se encuentra en niveles de desarrollo avanzado. No obstante, los académicos enfatizan que el diagnóstico oportuno sigue siendo el escenario ideal para potenciar los beneficios de la inyección terapéutica.

El enfoque actual se ha centrado especialmente en el carcinoma de mama triple negativo, una versión de la enfermedad caracterizada por su alta agresividad y que afecta de manera crítica a mujeres en rangos de edad jóvenes y productivos. En el contexto nacional, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por tumores en la población femenina, con cifras de deceso que afectan a miles de personas anualmente.

Frente a esta realidad, el equipo de la máxima casa de estudios ha utilizado programas informáticos de bioinformática para perfeccionar el reconocimiento de proteínas específicas, como la survivina, logrando que las células inmunitarias especializadas identifiquen y destruyan los focos cancerosos con una efectividad superior a la de los fármacos actuales. Tras el éxito rotundo en modelos animales, el equipo científico se reporta preparado para iniciar la fase de pruebas clínicas en personas.

