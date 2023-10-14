Los Peluches: El Doctor Gatelenguele protagoniza video musical con La Catrina

Hoy en Los Peluches, en el marco del Día de Muertos el Doctor Gatelenguele protagonizó un video musical junto con La Huesuda.

“Dicen que para tener suerte y huesito en el Gobierno debes de acumular muertes y siempre hacerte pen…” dice una estrofa de la alegre canción.

En la parte de Gatelenguele, el doctor deja ver sus aspiraciones a pesar de las críticas que recibe: “Dejo aquí este pensamiento quiero un puesto en el Congreso, dicen que no tengo huecos y que soy medio pen…”

Finalmente, La Catrina revela que “el Doctor Muerte le dicen porque tiene en su pasado su colota que le pisen por los muertos que ha dejado.”