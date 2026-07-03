"¡Viva la libertad, carajo!": Milei irrumpe en transmisión de TV Azteca y desata las risas con Los Peluches

La cobertura de TV Azteca previa a un encuentro de la selección de Argentina dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales, luego de que los conductores bromearan con la presencia del presidente argentino, Javier Milei, entre un grupo de aficionados.

Durante el enlace, los narradores intercambiaron comentarios sobre el ambiente que rodeaba a la afición albiceleste y destacaron el entusiasmo de los seguidores. En ese momento, uno de ellos señaló que incluso el mandatario argentino estaba apoyando a su selección desde las gradas.

Instantes después, apareció un personaje caracterizado como Milei, quien lanzó su ya conocida frase "¡Viva la libertad, carajo!”, provocando risas entre los conductores y continuando con el tono humorístico de la transmisión.

La conversación siguió con bromas sobre una posible final entre México y Argentina. Mientras un comentarista aseguró que sería un duelo ideal porque “el título quedaría entre nosotros”, el personaje que representaba al presidente argentino respondió con ironía que México “jamás nos ganaría”.

El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y reaccionaron al peculiar momento protagonizado durante la cobertura deportiva de TV Azteca.