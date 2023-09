Los Peluches: ¿Quiénes no formarán parte del equipo de ‘Chóchil’?

¡Los Peluches se reúnen! Con Paseo de la Reforma en su punto máximo Parko I. Descortés se reúne con Malito para presentar a Chóchil Tálvez , quien le regala unas palabras a los presentes y a su Felipe.

Chóchil no perdió la oportunidad para dedicarle un mensaje a todos los asistentes, les recordó que México merece más y por supuesto, no ‘lacras’, al tiempo que le mandó un saludito a todos los que no están invitados a su equipo de trabajo, aquellos que llama haraganes y llogones.

“Tampoco aceptaremos mediocres, ni tibios (...) tampoco vende patrias, ratas, come cuando hay y dinosaurios sin escrúpulos”, dijo antes de quedarse solita en el Ángel de la Independencia.

¡Alto! Cricril hace acto de presencia para recordar que resurgirá entre las cenizas pues en cada elección su nacionalismo se hace presente.