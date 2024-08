El ritmo de la ciudad: Los sonideros, reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial

La Secretaría de Cultura de la CDMX marcó un hito en el año 2003 al organizar un foro que reconocería y visibilizaría una de las expresiones culturales más vibrantes y representativas de la capital: los sonideros. Fue en este espacio donde surgió la iniciativa de declarar a esta práctica como Patrimonio Cultural Inmaterial, un proceso que culminaría con éxito años más tarde.

A diferencia de otras declaratorias patrimoniales, como las de monumentos o edificios históricos, el reconocimiento del patrimonio inmaterial requiere de un fuerte compromiso de la comunidad y de las autoridades locales. Los sonideros, con su energía y pasión, demostraron ser un movimiento capaz de impulsar esta iniciativa y lograr un objetivo que parecía inalcanzable.

“Nosotros ahorita con este reconocimiento, la verdad la responsabilidad son más altas. Tenemos ese espacio para poder hacerlo, para poder hacer lo que nosotros ahora sí que, pues deseamos, no, en poder divertirnos, que es algo que tenemos a la mano y necesitamos aprovechar”, expresó Manuel Perea, del Sonidero Fascinación.

Con esta declaratoria no solo obtuvieron un reconocimiento formal, sino también una mayor legitimidad y visibilidad. “Actualmente, con esa declaración que se ha hecho, pues no nos ven con un respeto más, ya que, eh, pues realmente, pues son muchos años que tuvo que luchar desde abajo”, afirmó el youtuber, Ricardo Méndez.

La lucha por este reconocimiento fue larga y ardua. Los sonideros, a través de su música y su pasión , lograron trascender las barreras sociales y culturales, convirtiéndose en un símbolo de la identidad mexicana. “Es muy después de muchos años de que te digan así. Ah, no sé qué no sé qué de pronto ya quedó clarito, no, a nadie no hay duda, no hay duda de tu valor como patrimonio, como manifestación, como comunidad”, expresa la gestora culrtural, Mariana Delgado.

Al ser reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial, se unen a una selecta lista de expresiones culturales que han sido valoradas por su importancia histórica y social. Sin embargo, esta declaratoria representa algo más que un simple reconocimiento: es el fruto de años de lucha y perseverancia, y un llamado a seguir preservando y difundiendo esta rica tradición musical.

Los sonideros han demostrado que la cultura popular puede y debe ser valorada y reconocida como parte fundamental del patrimonio de una nación. Su música, su energía y su pasión seguirán resonando en las calles de la ciudad, recordándonos la importancia de preservar nuestras raíces y celebrar nuestra diversidad cultural.