“Los sueños que cruzan el Darién”: documental sobre la migración por la selva entre Panamá y Colombia

Los más de 5 mil kilómetros cuadrados que cubren la selva del Darién entre Colombia y Panamá, son testigo de los sueños de migrantes que buscan llegar al norte del continente. La presencia de bandas delincuenciales, los retos del terreno y la inclemencia de la naturaleza suponen para cientos de miles de personas uno de los viajes más peligrosos de los que se tiene registro. En este documental, la Voz de América conversó con algunos sobrevivientes sobre sus experiencias en el Darién.

Desde Panamá Jonathan Ruiz, un migrante venezolano señala: “Adolorido, Adolorido. Me secuestraron los indios y me torturaron, ¿por qué hicieron eso? Para robarme. ¿Dónde? en el Darién, en las montañas del Darién.

En Bajo Chiquito, la enfermera Elena Gómez cuenta que:"Por lo general, están llegando de 2000 a 3000 migrantes, atiende más o menos como la la mitad de la cantidad de la población o más aparte de eso que también entendemos gente de la comunidad que se viene atender. Le damos servicio a ellos como lo migrante las condiciones por las que más vienen son las condiciones de los pies, la lesiones cutáneases la deshidratación y problemas reales que eso ya haciéndolo vómito la diarrea y si toma y gripe”

500 mil migrantes han cruzado desde 2023

Más de 130 mil ha sido menores de edad

Fuente: Senafront - Unicef

César Peña, otro emigrante venezolano señala que:"Somos de Venezuela, Acaban de terminar el recorrido. Acabamos de terminar el recorrido con el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo tomó hoy? Hoy es el tercer día, mi hija mayor mi hijo y mi esposa que viene atrás con la bebé tantos niños pequeños hicieron eso imagínese la situación.

¿Cómo es la situación del país? Este que no tenga futuro, pero estamos feliz que llegamos, estamos feliz de qué llegamos y tenemos esperanza y que vamos a tener una mejor vida. Por eso lo hace claro ¿No le da miedo todo el riesgo que corrió? No sabíamos que iba a ser así.”

Migrante venezolana, en una fila para recibir alimentos, habla a cámara desde Lajas Blancas: “Las Piedras, una persona que venía con una enfermedad y falleció en el camino. ¿Qué hicieron con él? Lo enterraron ahí los amigos que lo traían cargado.

Desde Darién en Colombia, Francisco Guerra un inmigrante venezolano habla a cámara mientras hace una fila para abordar una chalana que lo llevará al Centro Migratorio Lajas Blancas en Panamá

A todos los venezolanos para qué locura. Aguanten días sin luz sin agua, lo que venga, pero que no salgan muchos niños. Muchos niños ancianos, gente enferma que te puedo decir, de verdad?

Un grupo de migrantes en la selva del Darién atraviesan un río, con bolsas negras donde llevan sus pertenencias, a cuestas; Zuleidy Vargas, una inmigrante venezolana llora mientras habla a cámara, en una habitación en el Centro Migratorio San Vicente, Panamá:”Es muy fuerte tener mis hijos, pasando hambre, y por eso decidimos de allá. No teníamos una fila grande y pues nos robaron y nos metieron para el medio del monte. ¿Quieres? Yo digo que son los indios cargaban revolver, había mucha gente un señor que de Barquisimeto cargaba mil dolares y pues él no quiso que lo robaron pues salió corriendo y se metió los mil en la boca y salió corriendo corriendo y los gente le echaban tiro, Todo era un atraco que le dieron todo. Entonces me metí en las manos y en los senos, en partes íntimas para sacarnos. A mí me quitaron el teléfono y 300 dólares que traía que ya no era locha. Era lo último que no quedaba.

Francisco Guerra, un Inmigrante venezolano aconseja que no venga nadie que esté por allá muy sufrido el camino, muy fuerte pesadilla desgaste

La migrante venezolana Alexabeth Plaza, con un bebé en sus brazos, relata su experiencia ante las cámaras:”Duro duro y más asumirlo con bebés es una situación compleja. La naturaleza es muy salvaje. Las condiciones son muy hostiles”.

“Pagamos $300 dólares desde Colombia, 370 dólares hasta aca”.

Luis Sandoval, otro emigrante venezolano señala:"La inflación que lleva no tenemos entrada por por vía aérea a un país donde podemos trabajar tranquilo entonces que nos toca cruzar la selva y para que nosotros nuestra familia pueda tener algo mejor porque es algo que nos ofrece este gobierno que tenemos el gobierno mala administrador, vamos a decirlo”

“Encontramos una tumba hecha con piedras, un niño un bebé dentro del agua. El niño también, un niño estaba muerto, un bebé de menos de un año, si más o menos de meses había muchos niños. Sí, porque la gente hace eso tan peligroso.

“Lo qué pasa es que tenemos un gobierno que en verdad la economía nos ha llevado al caos, a pesar que pinten otra cosa en el mundo. Nosotros la vivimos”, dice una inmigrante venezolana ante la cámara en una habitación en el Centro Migratorio San Vicente, Panamá

Zuleidy Vargas: “Pensamos que iba a cogernos, que íbamos a caminar y pasar un montón de cosas. Es duro, durísimo porque es duro para los niños.

“Quizás uno quizás uno solo se le puede hacer mucho más fácil si me entiende pero con los niños es demasiados es demasiada fuerte”, señala Yoandra Pérez.

Yoandra, ¿qué acabas de vivir? Desahógate:”Fue horrible, fueron demasiado los niños pasaron mucho trabajo. Los niños pasan lo peor. Cuánto tiempo te tomó. Me tuvieron dos días en la primer campamento porque estaba lloviendo y ya duramos ahorita tres días porque lloras porque los niños no han comido, tiene diarrea, están deshidratados entonces pues venía asustada, estás muy asustada,

Acabas de llegar, ya pasó la selva, ¿le recomiendas a la gente hacer esto? “Lo qué pasa es que allá igual pasan necesidades. Mira si yo hago esto es porque lo hago por ellos por el estudio de ellos porque nosotros ya nosotros estamos grandes, pero ya ellos que la educación en Venezuela no sirve a veces no iban para la escuela porque no había qué comer y no son los únicos niños son muchos niños, me entiendes entonces yo lo hice. Por eso tal vez no puedo recomendar eso. Tal vez nosotros no nos supimos preparar. Tuvimos que prepararnos mejor con más comida, y eso es difícil para los niños”.