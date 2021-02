Lucasfilm despide a Gina Carano de ‘The Mandalorian’, por comentarios racistas

La productora Lucasfilm anunció que Gina Carano, quien da vida a Cara Dune en ‘The Mandalorian’, no participará más en la serie.

El motivo del despido fueron los polémicos comentarios racistas que la actriz hizo a través de redes sociales, en los que comparó la situación política actual de Estados Unidos con la Alemaniza Nazi.

La también ex luchadora compartió una fotografía de la Segunda Guerra Mundial con el texto: “Los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados del nazismo, sino por sus vecinos. Incluso niños”.

“Como la historia se altera, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno provocó antes que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, fue el mensaje de la actriz.

Tras el polémico mensaje, Lucasfilm respondió afirmando que Carano ya no trabajaría nunca para la empresa.

Te puede interesar: ¡Saca la chamarra! Frente frío 35 provocará descenso de temperatura

“Gina Carano ya no está empleada por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro. Sus publicaciones en redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aberrantes e inaceptables”, señaló la empresa a través de un comunicado.

CARANO YA HABÍA CAUSADO POLÉMICA PREVIAMENTE

Esta no es la primera vez en que los comentarios de Gina Carano se vuelven en tema de conversación, pues anteriormente se ha opuesto abiertamente al uso de cubrebocas como método para frenar la pandemia, además de que ha asegurado que en Estados Unidos el racismo no existe, y también ha dicho que los seguidores del ex presidente Donald Trump son tratados injustamente.

También se ganó el desprecio de la comunidad LGBT+, tras burlarse de los pronombres con los que las personas transgénero piden ser identificadas, aunque luego se retractó de la “broma” gracias a una explicación que le dio su compañero en ‘The Mandalorian’, Pedro Pascal.

Tras el anuncio del despido de la actriz, en redes sociales se volvió tendencia el hashtag #CancelDisneyPlus, pues fanáticos de la serie consideran que el despido es injusto y que merece una nueva oportunidad para redimirse.

Te puede interesar: Cuestionan inteligencia de personas que se niegan a usar cubrebocas en NL