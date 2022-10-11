Lucy Letby, la enfermera acusada de envenenar a 7 bebés

Lucy Letby es la enfermedad acusada de envenenar a siete bebés, de los cuales cinco eran niños y dos niñas. Además intentó asesinar a otros 10 menores en el hospital Condesa de Chester, en Reino Unido.

La mujer de 32 años de edad enfrenta 22 cargos interpuestos por un Tribunal de la Corona de Manchester, por lo que fue calificada como “una persona con una presencia malévola constante”; sin embargo la enfermera rechazó todas las acusaciones.

Enfermera envenena a siete bebés

Entre 2015 y 2016, médicos del hospital Condesa de Chester notaron que había aumentado el número de bebés que morían en la clínica, todos con una coincidencia: su estado de salud se agravó de un momento a otro de manera inexplicable.

Day two of the trial of nurse Lucy Letby, who’s charged with murdering 7 babies and attempting to murder another 10 at @TheCountessNHS. I’ll be tweeting lines from the courtroom. Another reminder to please refrain from comment to avoid legal prejudice. Coverage later on @BBCNews pic.twitter.com/yMuKVrIdNA — Judith Moritz (@JudithMoritz) October 11, 2022

Tras buscar una explicación encontraron un factor común en todos los decesos, los bebés habían sido atendidos por la misma enfermera asesina, Lucy Letby, quien estuvo presente en todas las muertes.

Tras una investigación, se determinó que los bebés murieron por envenenamiento con inyecciones de insulina y jeringas de aire, acto que se cometió deliberadamente y que presuntamente fue perpetrado por la enfermera Lucy Letby.

La mamá de uno de los bebés envenenados fue testigo del momento en que la mujer mató a su hijo; sin embargo, no se percató de lo que estaba ocurriendo.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hijo estaba sangrando por la boca y la enfermera se encontraba con él, al ver la angustia de la madre Letby le dijo “confía en mí, soy enfermera". Cinco horas después, el bebé murió.

The trial of Chester nurse Lucy Letby, accused of murdering seven babies and attempting to murder another 10, is due to begin in Manchester this morning. Letby has appeared in the dock and a jury is in the process of being selected pic.twitter.com/93HE7JtReQ — Jonathan Humphries (@JHumphriesEcho) October 10, 2022

Momentos después, el gemelo del primer bebé atacado también fue víctima de la enfermera, quien presuntamente le administró una bolsa de alimento con altas dosis de insulina, este pequeño sí logró sobrevivir gracias a que los médicos se dieron cuenta cuando su salud empeoró.

A otro bebé, de cuatro días de nacido, Letby le causó la muerte después de que le inyectó aire a través de una sonda nasogástrica que iba hasta el estómago.

A un bebé de tres meses de nacido le provocó un daño cerebral irreversible luego de que intentará matarlo tres veces inyectándole leche y aire en su sonda.

La enfermera niega todas las acusaciones. El juicio podría durar hasta seis meses antes de que el jurado entregue su veredicto final.