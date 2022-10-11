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Lucy Letby, la enfermera acusada de envenenar a 7 bebés

La enfermera Lucy Letby enfrenta un juicio por 22 cargos de asesinato e intento de asesinato después de que envenenara siete bebés en Reino Unido.

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|Pexels

Escrito por: Azteca Noticias

Lucy Letby es la enfermedad acusada de envenenar a siete bebés, de los cuales cinco eran niños y dos niñas. Además intentó asesinar a otros 10 menores en el hospital Condesa de Chester, en Reino Unido.

La mujer de 32 años de edad enfrenta 22 cargos interpuestos por un Tribunal de la Corona de Manchester, por lo que fue calificada como “una persona con una presencia malévola constante”; sin embargo la enfermera rechazó todas las acusaciones.

Enfermera envenena a siete bebés

Entre 2015 y 2016, médicos del hospital Condesa de Chester notaron que había aumentado el número de bebés que morían en la clínica, todos con una coincidencia: su estado de salud se agravó de un momento a otro de manera inexplicable.

Tras buscar una explicación encontraron un factor común en todos los decesos, los bebés habían sido atendidos por la misma enfermera asesina, Lucy Letby, quien estuvo presente en todas las muertes.

Tras una investigación, se determinó que los bebés murieron por envenenamiento con inyecciones de insulina y jeringas de aire, acto que se cometió deliberadamente y que presuntamente fue perpetrado por la enfermera Lucy Letby.

La mamá de uno de los bebés envenenados fue testigo del momento en que la mujer mató a su hijo; sin embargo, no se percató de lo que estaba ocurriendo.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hijo estaba sangrando por la boca y la enfermera se encontraba con él, al ver la angustia de la madre Letby le dijo “confía en mí, soy enfermera". Cinco horas después, el bebé murió.

Momentos después, el gemelo del primer bebé atacado también fue víctima de la enfermera, quien presuntamente le administró una bolsa de alimento con altas dosis de insulina, este pequeño sí logró sobrevivir gracias a que los médicos se dieron cuenta cuando su salud empeoró.

A otro bebé, de cuatro días de nacido, Letby le causó la muerte después de que le inyectó aire a través de una sonda nasogástrica que iba hasta el estómago.

A un bebé de tres meses de nacido le provocó un daño cerebral irreversible luego de que intentará matarlo tres veces inyectándole leche y aire en su sonda.

La enfermera niega todas las acusaciones. El juicio podría durar hasta seis meses antes de que el jurado entregue su veredicto final.