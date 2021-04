Luis Miguel es fan de su serie, ahora sube video de Suave a TikTok

A dos semanas del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, “El Sol” ha demostrado que es fan de la serie, ya que luego de la salida del capítulo 3, no dudó en difundir un video en su nueva cuenta de TikTok que se relaciona con la saga.

Se trata de un clip de 20 segundos en el que Luis Miguel aparece en un concierto masivo en algún lugar de América Latina interpretando la canción que acompañó al tercer capítulo de la serie sobre su vida, realizada por Netflix.

“Suave”, del disco “Aries”, es la melodía de la que se dio cuenta en la serie y Luis Miguel, quien recientemente se estrenó en esta red social no dudó en subir el fragmento de un video de esa canción en uno de sus conciertos.

A través de su cuenta oficial de certificada, se difundió el video que en pocos minutos alcanzó miles de vistas y comentarios; hasta este lunes, el clip lleva casi 60 mil likes y miles de comentarios alusivos a lo ocurrido en la serie de su vida.

“Yo acepto...": lo que le responden en TikTok

Entre los comentarios de sus seguidores existen algunos que llaman la atención pues son de jóvenes que conocen su historia y no se pierden lo que ocurre cada semana.

“Hola Luismi, vi que tu hija no quiso la casa gratis que le ofreciste, yo sí la acepto, gracias”, Micky ya que Sergio no aceptó el viaje a Acapulco, yo sí lo acepto”, “Hola Micky ya que Alex no quiso vivir contigo bajo tus reglas, yo sí lo aceptó, gracias”, “Por ti le echo ganas a la escuela”, “No puedo creer que te sentías amenazado artísticamente por Cristian Castro, increíble, sos el mejor sin duda”, son algunos de los comentarios alusivos al capítulo de ayer.

Otros más graciosos le dicen: “Hola Luismi, mi mamá me dijo que soy tu hija. Cómo hacemos? Me tengo que ir a vivir con vos? No tengo problema”, “Luis Miguel no quieres ser mi papá, yo no te voy a pedir que me dejes vivir contigo, yo si te acepto la casa”.

La semana pasada Luis Miguel subió su primer video a esta red social, el cual ya tiene 279 mil corazones y 15 mil comentarios.

