Alejandro Encinas es nombrado como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación tras salida de Adán Augusto López

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer que Alejandro Encinas queda como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto, tras la salida Adán Augusto López Hernández, quien renunció ante el gabinete del mandatario para poder contender en las elecciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Estamos pensando y se queda de encargado de despecho Alejandro Encinas porque no se puede quedar sin dirección”, señaló AMLO. Asimismo, señaló que las corcholatas no están renunciando porque sean ineficientes, sino porque son "los mejores".

Fue hasta este viernes 16 junio, que AMLO señaló que el ahora exsecretario de Gobernación presentó su renuncia con el propósito de ir por la presidencia en las elecciones 2024.

#ÚltimaHora | El presidente @lopezobrador_ dejó como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación a Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos pic.twitter.com/dnG8FWLWoA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 16, 2023

¿Quién es Alejandro Encinas, encargado de despacho de la Segob?

El morenista cursó la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, estos son algunos de los cargos que ha tenido a lo largo de su carrera:



Diputado federal en la LIII, LV y LXI legislaturas, donde presidió diversas comisiones y coordinó la fracción parlamentaria del PRD.

Secretario de Medio Ambiente del Distrito Federal.

Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

Secretario de Gobierno del Distrito Federal.

Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Senador de la República en la LXII y LXIII Legislatura.

Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Diputado por Coyoacán del Congreso de la Ciudad de México (2018).

¿Por qué renunció Adán Augusto López a la Segob?

López Obrador dejó encargado de despacho de la Segob a Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos. Cabe destacar que Encinas era uno de los nombres principales que resonaban para tomar el cargo tras la salida del tabasqueño; sin embargo, no fue designado para este título.

Tras el anuncio de AMLO, el exsecretario de Gobernación compartió la carta que le entregó personalmente a su compañero en Palacio Nacional

Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación.



Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/58j51Upj2i — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

"Le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarle, todo lo contrario. La realidad es que ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros", se puede leer al final.