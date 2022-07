“Dio su vida por él": Entre lágrimas despiden a Luz Raquel en Jalisco

Entre lágrimas, flores y un pañuelo morado fue recibido el cuerpo de Luz Raquel Padilla por sus seres queridos, en una funeraria de Zapopan, Jalisco, quienes la recordarán como una gran mujer que siempre veía por el bienestar de su pequeño hijo.

Mili Cruz, una de las amigas de Luz Raquel, la recuerda de esta forma: “Luz era una mujer fuerte bien valiente que siempre estaba al cuidado de su hijo y que prácticamente pues dio su vida por él...”

Sonia Barrera, otra de sus amiga acudió a darle el último adiós:

“La verdad a ella mis respetos porque siempre fue una mujer muy luchona buscaba mucho que nuestros hijos fueran aceptados y respetados. Yo ayer recibí la noticia, me impactó muchísimo porque pues lo primero que se te viene a la mente como mamá que va a ser de Bruno, sé que tiene a su abuelita, sé que tiene a su tía y sé que lo adoran y lo quieren muchísimo, su mamá es una persona grande pero pues su mamá es su mamá o sea es un lugar que nadie puede reemplazar”, recordó.

Le dan el último adiós a Luz Raquel Padilla, la mujer que fue quemada viva en Jalisco

Bruno extraña a Luz, su eterna compañera

El pequeño Bruno de 11 años de edad quedó huérfano tras la muerte de su madre, Luz Raquel Padilla de 35 años, ve videos de ella demostrando lo mucho que la extraña.

Mili Cruz da cuenta del estado anímico de Bruno:

“Está tranquilo ahorita está controlado, Luz lo tenía muy controlado el último mes pero sin duda pues si va a necesitar acompañamiento porque su mamá pues estaba con él todo el día. No totlamente él vive con el teléfono de Luz en la mano viendo sus videos y ‘ma y ma y ma’ porque no es verbal totalmente pero nada más casi no ha dormido obviamente necesita atención”, indica.

Sonia Barrera y su hija Alejandra eran muy unidas a Luz y Bruno, se conocieron en la asociación debido a que la pequeña de Sonia padece de hidrocefalia y es epiléptica.

“Mi hija la quería mucho, mi hija la quería mucho y ayer platiqué con ella y le dije que luz ya no estaba aquí y al parecer como que si lo entiende porque si la he visto tristona..”

Las personas allegadas a Luz Raquel descartan que haya sido su ex pareja el responsable de su muerte, debido a que tiene años que no ve a Bruno.

“No, el papá de Bruno tiene años que no se sabe de él de hecho de repente le deposita algo dinero, de repente creo que ahora en acaba de cumplir años bruno, le hizo un depósito vía juzgado y nada más, no se sabe nada más de él”, indico Mili Cruz

Al medio día de este jueves se llevará a cabo una misa en la Basílica de Zapopan con el cuerpo presente de Luz Raquel para darle el último adiós.

Por este caso ya declaró un hombre quien fue acusado por Luz Raquel de haberla amenazado en mayo pasado.