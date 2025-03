Ceci Flores, madre buscadora pide a grupos criminales que no las maten y no las amenacen

Ceci Flores, madre buscadora, rogó a los grupos criminales que no las maten, que no las amenacen. En una publicación en sus redes sociales, manifestó que solo son madres con palas que no se quieren ir de este mundo sin volver abrazar a sus hijos.

En su mensaje, señaló que ha sido amenazada por el tema del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y puntualizó que no son enemigas de los cárteles, solo quieren saber que ha sido de sus hijos, no buscan justicia, ni que se procese penalmente a nadie.

“Como tantas veces, quiero mandar un mensaje a los cárteles: las madres buscadoras no somos sus enemigas, lo único que buscamos es a nuestros hijos, a quienes dimos vida, y que más quisiéramos que encontrarlos vivos, pero si no es posible, queremos saber donde están para llevarlos a casa y saber donde ir a rezarles”, escribió este 19 de marzo de 2025.

Estamos bajo amenaza.



Desde hace varios días han creado campañas que buscan ponerle mi rostro a una causa que le pertenece a las 142 mil madres que tienen un desaparecido, han querido desacreditarme para evadir una realidad que le duele a todo un pais y eso tuvo como… pic.twitter.com/jK89Ghf2id — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 20, 2025

Ceci Flores envía mensaje a madres buscadoras de Jalisco

La activista manifestó que antes las amenazas que han recibido por el rancho de Teuchitlán, “lo único que buscamos nosotras es la esperanza de que ahí encontremos a varios de nuestros desaparecidos, no otra cosa”, comentó.

“Quienes son padres, hijos, abuelos sabrán que el amor nos hace perder el miedo. Y la fuerza se multiplica cuando tienes la esperanza de encontrar una señal, sin importar que este del otro lado del país o del otro lado de una puerta.

“Les rogamos que no nos maten, que no nos amenacen por favor; solo somos madres con palas que no se quieren ir de este mundo sin volver abrazar a sus hijos. Para todas las madres buscadoras del país, en especial las de Jalisco, les envío mi solidaridad y respaldo. A pesar del miedo, no es momento de soltarnos, es momento de trabajar por encontrar la verdad que nos hace coincidir en esta lucha”, se lee.