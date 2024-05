Madre buscadora descubre crematorio clandestino entre Tláhuac e Iztapalapa en CDMX

Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, reportó que encontró un crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México.

“Acabamos de encontrar este crematorio clandestino, al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

¿Qué encontraron en el crematorio clandestino?

Ceci Flores detalló que las buscadoras fueron a la Ciudad de México a petición de otras madres. Aseguró que encontraron fosas clandestinas con restos humanos, “credenciales del INE de mujeres y libretitas de niños”.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, escribió.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

Activista agradece a quienes les han dado las pistas de dónde buscar

Ceci Flores contó que en dos días de exploración y trabajo encontraron los restos humanos en fosas clandestinas y el crematorio. Agradeció a las personas que les han dado las pistas de los lugares donde tienen que buscar.

“Vamos a dar aviso a las autoridades que hagan el trabajo que les corresponde y agradecer a las personas que anónimamente nos hacen llegar a estos lugares y podemos encontrarlos. No como quisiéramos, pero tenemos la esperanza que con la tecnología, las autoridades puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Algunos restos que pudieran analizar y pudiera salir un positivo”, señaló.

La buscadora invitó a las familias que tienen a desaparecidos a buscarlos, ya que “es la verdadera lucha por nuestros desaparecidos. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar”, indicó.

“Mis hijos no desaparecieron en México, pero en apoyo a las madres que han solicitado mi apoyo en búsqueda, aquí nos encontramos y no vamos a descansar hasta encontrarlos”, dijo la activista.