Madre encuentra a su hijo luego de tres meses de búsqueda

El pasado 12 de febrero Ángel Iván salió de su casa unicada en la acalcadía de Coyocacán en la Ciudad de México, pero no regreso a casa, desde ese entonces su madre lo buscaba, el joven de 29 años padece un diagnóstico psiquiátrico con esquizofrenia y al no tomar sus medicamentos, este se desorientó y no pudo volver a casa.

Así lo refiere Arlet Almanza quien trabaja en la Unidad Prevención del Delito Tecámac:

“Me refieren que es un paciente con un diagnóstico psiquiátrico con esquizofrenia de tipo paranoia, la última vez que lo ven es el día 12 de febrero aproximadamente a las 16 horas cuando sale al mercado y es el último rastro que tienen”

Estaba en condición de calle

Al haber desaparecido fue emitido un boletín de búsqueda para dar con el paradero de Ángel Iván, este fue localizado en el municipio Tecámac, Estado de México, estaba en condiciones de calle, pues dormía en las banquetas y dependía del alimento que le dieran las personas.

Regresó con su familia

Luego de su localización Ángel Iván fue trasladado a las instalaciones de Puerta Violeta, donde fue revisado por doctores y buscaron inidicios para dar con sus familiares, quienes al confirmar su identidad fue llevado a su casa en coyoacán

Así nos cuenta Arlet Almanza, titular de la Unidad Prevención del Delito Tecámac el encuentro con su familia:

“La señora cuando vuelve a ver a su hijo después de casi tres meses manifiesta que ya no tenía esperanzas encontrarlo con vida, sin embargo, me menciona también que es la primera vez que se extravía y pues obviamente ellos estaban angustiados y estaban pues la señora me refiere que no dormía, que no comía por la angustia que tenia de no saber de su hijo”

Fue en las primeras hora de este 10 de mayo que Ángel Iván se pudo reunir con su madre.