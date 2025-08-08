“Aquí no hay justicia": madres buscadoras acampan en Chiapas en protesta silenciosa

Con el rostro cansado y el corazón lleno de esperanza, un grupo de madres buscadoras se mantiene en plantón permanente frente a la sede del Gobierno de Chiapas. Entre ellas está Consuelo Moreno, quien desde el 5 de junio de 2023 no tiene noticias de su hijo y su esposo, desaparecidos en Tapachula mientras trabajaban en una agencia de vehículos.

“Me descompensé, se me subió la presión y la glucosa… tenía temperatura y mucho dolor”, cuenta Consuelo, quien a pesar de las afectaciones a su salud, no abandona la lucha por encontrar a sus seres queridos. Ella recuerda que ese día su hijo y su compañero iban a entregar una camioneta, pero desde entonces nadie ha sabido de ellos ni de la unidad.

Buscan a sus familiares desaparecidos



El desgarrador clamor de las Madres en Resistencia: Doña Consuela sufre una crisis hipertensiva tras días en plantón. Exigen a las autoridades de Chiapas buscar a sus 15 familiares desaparecidos.



También busca a su hija: el dolor de otra madre en Arriaga

A su lado está Concepción Felicano, quien busca desesperadamente a Yuritzi, su hija de apenas 17 años. Desapareció el 19 de agosto de 2024 en el municipio de Arriaga, después de que saliera a buscar un celular prestado tras haber sido víctima de un robo. Ese mismo día, al menos cuatro jóvenes más desaparecieron en la misma localidad, según su testimonio.

“Cuando están mis hijas, hago esfuerzo por estar tranquila. Pero cuando me quedo sola, me pongo a llorar… yo quiero a mi hija”, expresa con voz quebrada.

Chiapas: 1,618 personas desaparecidas y ninguna respuesta

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Chiapas acumula 1,618 casos activos, de los cuales 17 están representados por quienes mantienen el plantón. Las madres denuncian que, lejos de iniciar búsquedas reales, la Fiscalía General del Estado de Chiapas realiza operativos simulados y sin resultados tangibles.

La madres buscadoras Piden una audiencia con el gobernador, la cual les prometieron a inicios del año y que hasta ahora no se ha concretado. En medio del abandono institucional, sus historias reflejan el dolor acumulado por la falta de resultados.

“De los que empezamos y seguimos aquí, no ha aparecido nadie”, lamenta Consuelo.

Autoridades aseguran acompañamiento, pero no encuentran a las personas desaparecidas

Mientras las autoridades insisten en que han brindado atención a las víctimas y acompañamiento en el proceso, las familias denuncian que no han visto resultados reales ni voluntad política para atender sus casos.

Las madres buscadoras, muchas con padecimientos de salud, permanecen en resistencia bajo el sol, la lluvia y el olvido, convertidas en el rostro más humano de la crisis de desapariciones en Chiapas.

Mientras tanto, las manifestantes comienzan a pedir ayuda, pues ya llevan cuatro días de plantón frente al palacio de Tuxtla Gutiérrez. Entre los artículos que necesitan son papel higiénico, toallas y agua embotellada.