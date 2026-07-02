Tenía 10 órdenes de aprehensión: Cae en Hermosillo, Sonora, “El Bomba”, peligroso jefe criminal y generador de violencia

Un operativo coordinado en Hermosillo, Sonora, logró la detención de Jesús Adrián "N", alias "El Bomba", objetivo prioritario para el gobierno del estado.

El hombre no solo era de los principales generadores de violencia de una célula delictiva, sino que acumulaba carpetas de investigación por delitos graves como homicidio.

Quién es "El Bomba"

Jesús Adrián "N", conocido bajo el apodo de "El Bomba", es señalado por las autoridades del estado de Sonora como el segundo líder en importancia dentro de una banda criminal dedicada a sembrar a generar violencia.

Su captura representa un golpe a la estructura delincuencial de este grupo armado, el cual mantenía amenazaba a comunidades sonorenses.

Historial de delitos que acumulaba

La situación de este presunto criminal es complicada debido a la cantidad de cuentas pendientes que tiene con la justicia.

"El Bomba" tiene diez órdenes de aprehensión vigentes y listas para ser ejecutadas: ocho de ellas por el delito de desaparición cometida por particulares y dos más por homicidio calificado.

Así capturaron al líder delictivo en Hermosillo

La caída de este objetivo criminal fue en las calles de la ciudad de Hermosillo gracias a una investigación de campo previa.

El arresto fue el resultado de un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, en coordinación con agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) del estado.

Fue detenido en Hermosillo Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, identificado como segundo al mando de una célula generadora de violencia en el estado. Cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: 8 por desaparición cometida por particulares y 2 por homicidio calificado. Además,… pic.twitter.com/CDKPcnSmtQ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) July 2, 2026

Las armas y drogas decomisadas durante el operativo

Al momento de ser detenido, Jesús Adrián "N" no tuvo oportunidad de escapar.

Durante la revisión obligatoria a él y el lugar donde se encontraba, los elementos de seguridad le aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo, diversas porciones de sustancias ilícitas empaquetadas como narcóticos y el vehículo que usaba para trasladarse.

Por ahora se espera que las autoridades determinen cuál será su situación jurídica que, por las diversas órdenes de aprehensión, suena complicada.

El delincuente ya se encontraría en espera de algún traslado para iniciar su proceso y que se le juzgue e investigue por los delitos que se le acusa de ser sospechoso.