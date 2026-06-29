Explosión en Tonalá por fuga de tanque de gas LP deja a dos heridos
Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión por fuga de gas en Tonalá, Jalisco. Conoce qué hacer y cómo prevenir este tipo de accidentes en tu hogar.
Un hombre y una mujer resultaron con múltiples lesiones tras una explosión de un tanque de gas en su domicilio ubicado en la intersección de Manuel M. Diéguez y San José de Gracia, en Tonalá, Jalisco, la tarde del domingo 28 de junio de 2026.
Explosión en domicilio deja dos lesionados en Tonalá
El incidente ocurrió cuando un tanque de gas LP sufrió una fuga que derivó en un estallido. Ambos ocupantes recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a un puesto de socorros; su estado de salud se reportó de regular a grave.
Tras escuchar el fuerte estruendo, vecinos de la zona salieron de sus casas para auxiliar a los afectados y colaborar en apagar las llamas que se generaron en algunas áreas de la vivienda. Testigos mencionaron que actuaron de inmediato para evitar que el fuego se propagara a las casas contiguas.
Testimonio clave sobre el cilindro de gas defectuoso
Versiones policiacas determinaron que el cilindro de gas presentaba algunos defectos que provocaron la explosión. En el lugar, elementos de Protección Civil y bomberos municipales verificaron riesgos mayores, realizaron maniobras de control y ofrecieron recomendaciones a los moradores antes de retirarse.
Un vecino que habló con Azteca Noticias mencionó que el tanque se lo vendieron a su vecino con una fuga: “Porque el del gas se lo vendió pinchado, y le dijeron que estaba con un hoyo y no se lo quisieron cambiar, que así se lo dieron”, declaró.
Cómo actuar ante una fuga de gas en el hogar
Si detectas una fuga en un tanque de gas, es importante actuar con rapidez y mantener la calma para reducir el riesgo de una emergencia. Bajo ninguna circunstancia intentes reparar la fuga por tu cuenta ni utilices fuego para localizar el escape.
Estas son las principales recomendaciones:
- Cierra la válvula principal: Si las condiciones lo permiten y no representa un riesgo, cierra el paso del gas girando la válvula en el sentido de las manecillas del reloj.
- Ventila el área: Abre puertas y ventanas de inmediato para facilitar la dispersión del gas acumulado.
- Evita generar chispas: No enciendas ni apagues interruptores, luces, encendedores o aparatos eléctricos. También evita utilizar teléfonos celulares cerca del lugar donde se registra la fuga.
- Evacúa la zona: Aléjate del tanque de gas y traslada a las personas a un sitio seguro.
- Solicita ayuda: Comunícate al 911 o con el cuerpo de Bomberos o Protección Civil de tu localidad para que atiendan la emergencia.