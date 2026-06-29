Explosión en Tonalá por fuga de tanque de gas LP deja a dos heridos

Un hombre y una mujer resultaron con múltiples lesiones tras una explosión de un tanque de gas en su domicilio ubicado en la intersección de Manuel M. Diéguez y San José de Gracia, en Tonalá, Jalisco, la tarde del domingo 28 de junio de 2026.

Explosión en domicilio deja dos lesionados en Tonalá

El incidente ocurrió cuando un tanque de gas LP sufrió una fuga que derivó en un estallido. Ambos ocupantes recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a un puesto de socorros; su estado de salud se reportó de regular a grave.

Tras escuchar el fuerte estruendo, vecinos de la zona salieron de sus casas para auxiliar a los afectados y colaborar en apagar las llamas que se generaron en algunas áreas de la vivienda. Testigos mencionaron que actuaron de inmediato para evitar que el fuego se propagara a las casas contiguas.

Testimonio clave sobre el cilindro de gas defectuoso

Versiones policiacas determinaron que el cilindro de gas presentaba algunos defectos que provocaron la explosión. En el lugar, elementos de Protección Civil y bomberos municipales verificaron riesgos mayores, realizaron maniobras de control y ofrecieron recomendaciones a los moradores antes de retirarse.

Un vecino que habló con Azteca Noticias mencionó que el tanque se lo vendieron a su vecino con una fuga: “Porque el del gas se lo vendió pinchado, y le dijeron que estaba con un hoyo y no se lo quisieron cambiar, que así se lo dieron”, declaró.

Cómo actuar ante una fuga de gas en el hogar

Si detectas una fuga en un tanque de gas, es importante actuar con rapidez y mantener la calma para reducir el riesgo de una emergencia. Bajo ninguna circunstancia intentes reparar la fuga por tu cuenta ni utilices fuego para localizar el escape.

Estas son las principales recomendaciones: