VIDEO: Maestra con máscara espanta a niños de una guardería

La maestra de una guardería en Mississippi, Estados Unidos, utilizó máscaras de Halloween para espantar a los niños que cuidaba, lo que más preocupó es que parecería que a la docente disfrutaba del miedo y los gritos de los pequeños.

El video del momento se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se vio a la maestra con una máscara de Scream que entró a un salón donde había varios niños comiendo, cuando los menos se percataron de la presencia comenzaron a llorar asustados.

No conforme con eso, pasó a otros salones para causar terror en los demás niños; aun cuando otros profesores veían el miedo de los pequeños, ninguno intervino para frenar la acción de la maestra.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.



The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H — StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022

Los cuidadores de la guardería disfrutaron del pánico que le causaba la máscara de terror a los niños y niñas. Incluso grabaron los momentos de terror que pasaban los bebés al ver de cerca a la mujer con la máscara quien los perseguía por el aula.

Por fortuna las imágenes fueron reveladas y sirvieron para terminar con la pesadilla de los niños, además la maestra de la máscara y los otros tres profesores involucrados.

Autoridades investigan a maestra que espantó a niños en guardería

Las autoridades de Mississippi ya investigan los hechos ocurridos en la guardería Lil’Blessings Child Care luego de que se viralizaron los videos.

La maestra se quedó sin empleo. Después, en otro video que compartió en redes sociales se disculpó por sus acciones y dijo que no tenía intención de dañar a los niños de la guardería.

“No tenía la intención de dañar a nadie y no fue con malas intenciones”, dijo la maestra.