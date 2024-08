Indignación ha dejado un caso de maltrato animal en el Estado de México, entidad donde un hombre fue detenido por las autoridades luego de presuntamente causar quemaduras y otras agresiones a perros en calles del municipio de Mexicaltzingo.

Se trata de Jesús German “N”, un sujeto que, según denuncias en redes sociales, cometía actos de crueldad animal contra perros, a los cuales golpeaba y quemaba.

Hombre fue grabado presuntamente maltratando a perros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo detuvo y puso a disposición de un juez al ser investigado por su probable intervención en el delito de maltrato animal, de manera que el hombre fue presentado ante el Agente del Ministerio Público por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La dependencia informó que los hechos ocurrieron hace unos días, sin precisar cuándo. Una mujer que estaba en el lugar lo grabó mientras presuntamente maltrataba a caninos en la calle Narciso Mendoza, en la colonia Arboledas de dicho municipio.

AYUDA‼🚨 ABUSAD0R, VI0LAD0R Y ASESIN0 DE #Perritos 🐶🤬🚔

🔺🔻#DenunciaCiudadana🔺🔻



🗣Buen día!!!

Por favor es #URGENTE que hagan algo contra este indigente del municipio de #Mexicaltzingo, @Edomex, está vio|and0, vio|entand0, descu4rtizand0, y qu3mand0 vivos a #perritos de la… pic.twitter.com/jiaLgDFtC1 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) July 30, 2024

Jesús German “N” es señalado por causar quemaduras y otras agresiones a un grupo de caninos por lo que la Fiscalía del Estado de México inició una investigación de oficio para el esclarecimiento de los hechos.





Luego de que los hechos fueron denunciados, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Jesús German “N” y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

El hombre fue presentado ante la Autoridad Judicial al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, quien determinará su situación jurídica.

¿Dónde denunciar maltrato animal en el Estado de México?

Si deseas denunciar un caso de maltrato animal en el Estado de México, puedes contactar al personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM), donde puedes reportar casos de animales mal alimentados, deshidratados, con lesiones, viviendo en espacios no adecuados y golpeados.

Para hacer denunciar una situación por maltrato animal debes llamar al (722) 21 35456 extensión 1 y (722) 2120738 extensión 1, así como a través del sitio web https://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/dencma

¿Cuál es la pena por maltrato animal en el Estado de México?

El maltrato animal en el Estado de México es un delito que se castiga con cárcel, de acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México.

Este señala que comete maltrato animal, la persona que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y podría recibir una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

La pena también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas. Incluso quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 140 días multa.

La pena contenida en dicho artículo se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y/o difundido y en cualquiera de los casos, el animal será asegurado.