¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 17 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este lunes 17 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en el tramo 3 del Tren Maya

El titular de Fonatur, Javier May presentó detalles sobre el Tramo 3 del Tren Maya, que tiene ya 152 kilómetros de vía terminada.

AMLO habla sobre medidas cautelares del INE y evitar que hable de Xóchitl Gálvez

"Es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información (...) Estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir, de todas maneras, vamos a respetar, a acatar, esas recomendaciones, pero están muy malacostumbrados nuestros adversarios (...)", mencionó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aprovechó en mañanera “laguna” y falta de notificación del @INEMexico para que evite hablar de aspirantes a sucederlo y se pronunció contra @XochitlGalvez pic.twitter.com/2tiZgOJavU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2023

AMLO reafirma los contratos de 1,400 millones de pesos de empresas de Xóchitl Gálvez

“Ahora que dimos a conocer que de vender gelatina pasó hacer millonaria, dimos a conocer que sur press obtuvo contratos del gobierno y desarrolladores por mil 400 millones, una empresa próspera y empiezan a decir que no jugamos limpio”, aseveró AMLO.

El presidente refirió que le envió los documentos donde supuestamente están los contratos a Claudio X. González; sin embargo, no recibió una respuesta.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ usó la mañanera para difundir ubicación de empresas de @XochitlGalvez y contratos que ha tenido con el gobierno, entre ellos el @INAImexico. pic.twitter.com/7XoZNfiPPP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2023

AMLO critica partido Republicano de Estados Unidos

Después de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó la colocación de boyas en Río Bravo, el presidente lo criticó y pidió a los paisanos mexicanos que se encuentran en el estado que no voten por él.

#EnLaMañanera | Después de que la @SRE_mx envió una nota diplomática a Estados Unidos porque #Texas instaló 300 metros de boyas en el Río Bravo, el presidente @lopezobrador_ se refirió al tema pic.twitter.com/ddTGvxKn50 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2023

AMLO comenzará con otras canciones para los jóvenes

AMLO adelantó que comenzará con otro "álbum" de canciones dirigidas a los jóvenes que pondrá en su conferencia de mañanera, comenzando desde mañana.