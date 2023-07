AMLO muestra documentos de supuestos contratos de empresas de Xóchitl Gálvez

Durante la conferencia matutina de este lunes 17 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió los supuestos contratos de las empresas de la aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez.

Aunado a ello, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no le ha notificado sobre las medidas cautelares para que evite hablar de la senadora, por lo que mostró los documentos donde supuestamente se observan los contratos de sus empresas.

Xóchitl Gálvez acusó a López Obrador en días pasados de utilizar todo el aparato del Estado para investigarla, por lo que procederá legalmente; sin embargo, el mandatario dijo que no era necesario, pues era casi “de dominio público”.

Asimismo, acusó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Claudio X. González no han respondido a su petición de investigar a las empresas de Xóchitl Gálvez.

AMLO afirma que todavía no recibe notificación del INE

“Vamos a cumplir todos los ordenamientos legales y decisiones de organismos electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto (...)", dijo AMLO. Afirmó que no ha sido notificado por parte del INE sobre las medidas cautelares.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que dejará de hablar de aspirantes a sucederlo aunque no está de acuerdo con orden del @INEMexico pic.twitter.com/JDY70E8cTR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 17, 2023

Cabe recordar que fue desde el pasado jueves 13 de julio cuando el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron al presidente que se abstenga de hablar sobre temas electorales en las mañaneras.

Ante esto, el morenista contestó al día siguiente: “Todavía no nos notifican, me da tiempo antes de que me vayan a cepillar. Que Claudio X se apure con la investigación de Xóchitl, su protegida. Siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras”.

AMLO critica hoja de vida de Xóchitl Gálvez

“Ahora nos quieren vender de una farsa de que una mujer que vende gelatina se ha superado(…)", refirió AMLO.

Posteriormente, pidió revelar ubicaciones de políticos que apoyan su aspiración presidencial: “Sacar una nota de donde viven los políticos del bloque conservador, duélalos de medios y periodistas del bloque conservador. No les estoy picando la cresta (reporteros) no viven donde ustedes viven y ojalá no”.